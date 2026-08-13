Muere el boxeador Prichard Colón a los 33 años: ‘Hice todo por cumplir su sueño’

La muerte de Prichard Colón fue confirmada por su papá mediante redes sociales. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Unsplash )

El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón, quien pasó más de una década en silla de ruedas a causa de las graves e irreversibles lesiones cerebrales que sufrió en un combate en 2015, falleció este jueves a los 33 años, según confirmó su padre, Richard Colón.

La información fue compartida por el propio padre del exdeportista a través de una publicación en Facebook, donde expresó su dolor por la pérdida de su hijo y agradeció las muestras de afecto y las oraciones que la familia recibió durante los últimos años.

“Buenos días, mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en mejor mundo”, escribió Richard Colón.

El padre de Prichard también reveló que uno de los últimos deseos del exboxeador era regresar de vacaciones a Puerto Rico, aunque la familia no logró concretar el viaje.

“Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan por favor manténgannos en oraciones”, añadió.

Hasta el momento, la familia no informó la causa de muerte de Prichard Colón.

¿Qué le pasó a Prichard Colón durante su última pelea?

La vida y carrera de Prichard Colón cambiaron durante una función de box en octubre de 2015, cuando enfrentó al estadounidense Terrel Williams en la EagleBank Arena de Fairfax, Virginia. El puertorriqueño llegaba invicto al combate con registro de 16 victorias, 12 de ellas por nocaut.

Durante la pelea, Colón recibió diversos ‘golpes de conejo’, nombre con el que se conocen los impactos ilegales en la zona de la nuca. Los golpes le provocaron un hematoma subdural que derivó en lesiones cerebrales irreversibles.

En el octavo asalto, Williams derribó 2 veces a Prichard Colón, quien antes de esas caídas fue penalizado por conectar un golpe bajo a su rival.

Después del combate, el estado de salud de Colón se agravó y posteriormente permaneció en coma. El exboxeador recibió atención en el Shepherd Institute de Atlanta, Georgia, tras las lesiones que sufrió durante la pelea.

¿Cómo fueron los últimos años de Prichard Colón tras la pelea?

Después de la pelea contra Terrel Williams, Prichard Colón permaneció 221 días en coma y comenzó un largo proceso de rehabilitación. Debido a las lesiones cerebrales irreversibles, necesitó atención permanente y su madre, Nieves Meléndez, asumió gran parte de sus cuidados durante las 24 horas del día.

Con el paso de los años, el puertorriqueño presentó algunos avances. Su familia compartió que comenzó a responder a indicaciones, reconocer a personas y recuperar algunos movimientos de las manos, piernas y cabeza.

De acuerdo con The Washihgton Post, el exboxeador utilizó herramientas tecnológicas y movimientos faciales para comunicarse con quienes estaban a su alrededor.

Uno de los momentos que más recordó su madre ocurrió cuando volvió a escuchar la voz de su hijo. Durante su rehabilitación, Colón logró decirle “hola mamá”, un avance significativo después de las graves secuelas que sufrió en 2015.

Su familia mantuvo las terapias y cuidados durante más de una década. En ese periodo, uno de los deseos de Prichard era regresar a Puerto Rico, país al que quería volver al menos de vacaciones y visitar algunos de los lugares que frecuentaba antes de la pelea.

¿Qué es la regla ‘Prichard Colón’ creada tras su lesión?

El caso de Prichard Colón provocó un cambio radical en las reglas del boxeo y derivó en una medida que llevó su nombre.

Un año después de la pelea contra Terrel Williams, el Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) creó la denominada regla ‘Prichard Colón’.

Esta norma establece que, cuando un boxeador recibe un golpe ilegal en la nuca, el árbitro debe detener la acción para que sea evaluado por el médico de ring antes de permitir que el combate continúe.

El organismo también reconoció la trayectoria y lucha del exboxeador. En junio de 2021, Prichard Colón recibió la distinción de campeón honorario del WBC.

El reconocimiento le permitió recibir el cinturón verde y oro del organismo, el mismo campeonato con el que había soñado desde que comenzó su carrera dentro del boxeo.

Colón cerró su trayectoria profesional invicto con 16 victorias, antes de que las consecuencias de su último combate pusieran fin a su carrera y cambiaran su vida durante más de 10 años.

Con información de EFE