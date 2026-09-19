Violencia en Chiapas: Era portero, tenía 11 años y una bala lo alcanzó mientras jugaba futbol

De acuerdo con información preliminar obtenida durante la actuación operativa, los detenidos habrían manifestado pertenecer a un grupo delictivo. (Quadratín).

Estaba en la portería, como cada noche, haciendo lo que más le gustaba: jugar futbol. No era parte del conflicto, no era el objetivo, no tenía deuda alguna con nadie. Solo era un niño de 11 años atajando balones en un torneo infantil en la cancha de Las Granjas. Pero una bala lo alcanzó.

El pequeño murió tras recibir un impacto de bala directo en la cabeza mientras jugaba como portero en la cancha de futbol rápido de la colonia Las Granjas en Tuxtla, Gutiérrez.

Tenía puesto su uniforme. Estaba en su cancha. Estaba jugando. Así de simple, así de injusto. El ataque ocurrió la noche del pasado viernes, cuando hombres fuertemente armados a bordo de una motocicleta irrumpieron en la cancha conocida como “La 72” y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes en el lugar, en medio del torneo de futbol para niños.

Los disparos, dirigidos a los adultos, alcanzaron también al menor, que en ese momento defendía la portería infantil.

El niño cayó sobre el campo mientras el resto de los presentes corría despavorido. Otros niños que compartían la cancha presenciaron la escena. La imagen —un menor uniformado de portero, tendido en el césped artificial— resume la dimensión de la tragedia que ha conmocionado a Chiapas.

El ataque dejó un saldo total de tres personas muertas y dos más heridas. Personal de ambulancias trasladó a los lesionados a un hospital cercano para recibir atención médica, aunque no se ha precisado su estado de salud actual.

La zona fue acordonada por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, que iniciaron las investigaciones correspondientes.

¿A quiénes detuvieron por el asesinato del menor en Chiapas?

Como resultado del operativo implementado para localizar a los responsables, elementos de la Guardia Estatal Preventiva (GEP) de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la FGE, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Municipal, detuvieron a seis personas: Richard “N”, Johnny “N”, Martha “N”, Carlos “N”, Iré “N” y Cristóbal “N”, pero en total son 13 los detenidos indicó la SSP sin identificar al resto de las personas.

De acuerdo con información preliminar obtenida durante la actuación operativa, los detenidos habrían manifestado pertenecer a un grupo delictivo, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Será la Fiscalía General del Estado la que determine su posible participación en los hechos, su situación jurídica y la clasificación legal correspondiente.

Ante el lamentable suceso, el Gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, se pronunció a través de sus redes sociales. En un mensaje directo, informó que instruyó a las instituciones de seguridad para brindar atención inmediata y dar con los responsables.

“Tengan la certeza de que actuaremos con cero impunidad y con todo el peso de la ley”, sentenció el mandatario estatal, quien adelantó que el Gabinete de Seguridad dará mayores detalles de lo ocurrido.

Las autoridades continúan trabajando en el sitio para esclarecer los hechos y capturar a los agresores. Se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial.

La colonia Las Granjas, un barrio de tradición futbolera en Tuxtla Gutiérrez, vive este 19 de septiembre entre el luto y la indignación.

La cancha donde cada tarde decenas de niños sueñan con ser futbolistas quedó marcada por la violencia: en el suelo quedaron los vestigios del ataque, y en la memoria colectiva, el rostro de un menor que solo quería atajar balones.

El caso ha reavivado el debate sobre la inseguridad que afecta a la capital chiapaneca y sobre el riesgo que corren las actividades cotidianas —un torneo infantil, una tarde de futbol, una reunión de vecinos— cuando la violencia irrumpe sin miramientos en el espacio público.

Mientras las investigaciones avanzan y los seis detenidos enfrentan el proceso judicial, una pregunta golpea a la comunidad: ¿cuántos niños más tendrán que morir en una cancha para que la violencia se detenga?