Autoridades ‘le echan el ojo’ a Durango: Operativo en el Triángulo Dorado deja tres detenidos

Un fuerte operativo de fuerzas federales se desplegó este domingo 20 de septiembre en la cabecera municipal de Tamazula, Durango, con un saldo preliminar de al menos tres personas detenidas y dos vehículos asegurados.

El movimiento comenzó durante la mañana y se prolongó hasta el mediodía en el Triángulo Dorado, con la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército y otras fuerzas federales, tanto por tierra como por aire.

Los operativos se concentraron en distintos puntos de la cabecera municipal, entre ellos las inmediaciones de un expendio de cerveza y uno de los accesos a Tamazula.

De manera preliminar se informó que fueron detenidas tres personas. Los asegurados y los dos vehículos fueron trasladados hacia Culiacán, Sinaloa, para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento no se han dado a conocer los nombres de los detenidos, los delitos por los que fueron capturados ni las características de los vehículos asegurados.

¿Dónde se registraron operativos en Durango?

Previamente se realizaron operativos por fuerzas federales en distintos puntos de la ciudad de Durango, donde fueron detenidas al menos tres personas.

El sábado 19 de septiembre se realizaron cuando menos cinco intervenciones en diferentes colonias y fraccionamientos de la capital duranguense, con participación de elementos de la SSPC y del Ejército.

El sábado arribaron al Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria dos aeronaves de las Fuerzas Armadas, una de ellas un avión Hércules, con cerca de un centenar de elementos de Fuerzas Especiales, conocidos como “Murciélagos”.

La presencia federal también se ha extendido a la zona limítrofe entre Durango y Sinaloa.

En el caso de Tamazula, el municipio ya había sido escenario de otro aseguramiento el pasado 9 de septiembre. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército localizaron una ametralladora, un arma larga, dos cargadores, 145 cartuchos y un artefacto explosivo improvisado.

Hasta el cierre de esta información permanecían pendientes los datos oficiales, tanto del operativo en la capital de Durango como en Tamazula.