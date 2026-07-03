Golpean a ‘El Guano’ con 29 millones de pesos tras desmantelamiento de narcolaboratorio en Durango

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional desmantelaron un presunto narcolaboratorio en la zona del Triángulo Dorado en Durango.

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional desmantelaron un presunto centro de producción de metanfetamina en el municipio de Tamazula, Durango, uno de los territorios que integran el denominado Triángulo Dorado, considerado estratégico para la producción y el trasiego de drogas en México.

De acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad correspondiente al 1 de julio, el operativo se realizó en las inmediaciones del ejido Acatitlán, donde el personal militar localizó e inhabilitó un área de concentración de materiales utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

En el sitio fueron asegurados mil 350 litros y 150 kilogramos de sustancias químicas empleadas como precursores para la fabricación de metanfetamina. El Gobierno federal estimó que el aseguramiento representa una afectación económica cercana a los 29 millones de pesos para las organizaciones criminales.

El operativo cobra relevancia porque Tamazula forma parte del Triángulo Dorado, región montañosa que comparten Durango, Sinaloa y Chihuahua y que históricamente ha sido considerada uno de los principales enclaves del narcotráfico en el país.

Además del cultivo de amapola y marihuana, en los últimos años la zona ha cobrado importancia por la instalación de laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas, principalmente metanfetamina, debido a sus condiciones geográficas y de difícil acceso.

Tamazula, bastión del Cártel de Sinaloa

Reportes oficiales ubican a Tamazula como uno de los principales bastiones del Cártel de Sinaloa dentro del Triángulo Dorado.

La compleja geografía de la región ha permitido durante años el establecimiento de laboratorios clandestinos y rutas de trasiego, mientras que la disputa entre distintas facciones del propio cártel ha convertido esa zona serrana en uno de los principales focos de los recientes operativos federales.

En esa área se habla de la presencia de la organización criminal encabezada por Aureliano Guzmán Loera, ‘El Guano’, así como grupos aliados que operan en la sierra de Durango.