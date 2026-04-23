Operativo en Durango deja 10 detenidos vinculados a ‘El Guano’; es el segundo intento por detenerlo

Operativo en Tamazula deja 10 detenidos ligados a “El Guano”, quien no fue localizado. (Cortesía)

A un día del despliegue federal en la sierra de Durango, autoridades confirmaron la detención de 10 presuntos integrantes de una célula vinculada a Aureliano Guzmán Loera, alias ‘El Guano’, quien no se encuentra entre las personas aseguradas.

El operativo se realizó en el poblado de La Cebadilla, en el municipio de Tamazula, con la participación de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, como parte de acciones coordinadas derivadas de trabajos de inteligencia.

De acuerdo con información oficial, entre los detenidos se identifica a Abel ‘N’, señalado como operador cercano; Eber Israel ‘N’, presunto responsable de logística y armamento; así como Etzair Lugo ‘N’, vinculado a funciones de seguridad dentro del grupo.

Durante la intervención se aseguraron una ametralladora calibre 5.56 mm, 10 armas largas, un arma corta, además de artefactos explosivos, cargadores y cartuchos.

Las autoridades federales relacionan a esta célula con actividades delictivas en la región serrana de Durango, donde mantiene presencia una facción del Cártel del Pacífico.

Este resultado se da en el contexto de un segundo operativo en cuatro meses en la zona, sin que hasta el momento se logre la localización del objetivo considerado prioritario.

Los detenidos fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se determinará su situación jurídica.

Harfuch confirma operativo contra ‘El Guano’

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó el despliegue militar para intentar la captura de ‘El Guano’.

“Se están desarrollando acciones operativas desde la mañana en Sinaloa, específicamente en Badiraguato y en los alrededores, a cargo del gabinete de seguridad, principalmente encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional”, respondió en conferencia de prensa.

Las versiones que comenzaron a circular sobre la supuesta detención de ‘El Guano’ fueron desmentidas varios minutos después del fuerte operativo.

Aureliano Guzmán Loera es señalado como uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa. Autoridades estadounidenses apuntan a ‘El Guano’ como presunto responsable de la producción de metanfetamina, cocaína, fentanilo y cultivo de marihuana.

El hermano de ‘El Chapo’ Guzmán supuestamente tiene su centro de operaciones en La Tuna, Badiraguato, en Sinaloa.

Debido a su papel dentro de la organización criminal, Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Con información de Carlos Velázquez y Martha Casas.