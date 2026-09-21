Elvis Guerra explica cómo la extorsionaron: Dijeron que tiroteo de su casa era su ‘regalo de cumpleaños’

Elvis Guerra, diseñadora del vestido de Sheinbaum, denunció extorsiones y un ataque armado contra su vivienda en Juchitán. (Fotos: Cuartoscuro.com / Captura de pantalla).

La diseñadora Elvis Guerra, quien bordó el vestido de la presidenta Claudia Sheinbaum para la ceremonia del Grito de Independencia, explicó que el ataque armado contra su casa ocurrió tras mucho tiempo de amenazas y esperaron a su cumpleaños.

La poeta muxe recibió una llamada de la presidenta Sheinbaum para ofrecerle su apoyo; también conversó con Salomón Jara, gobernador de Oaxaca.

En entrevista con Azucena Uresti, Guerra reveló que el gobernador le ofreció integrarla al mecanismo de protección y le asignó escoltas: “Hay un riesgo real y mi vida peligra. Accionaron contra mi vivienda. Y, bueno, sí ha habido respuesta inmediata”.

Las extorsiones a Elvis Guerra, diseñadora de Juchitán

Elvis Guerra ha destacado como una emprendedora de Juchitán, Oaxaca: creó el taller Creaciones Biulú, de donde salió el vestido de la presidenta, y acaba de abrir un salón de fiestas.

La diseñadora Elvis Guerra creó el vestido que Claudia Sheinbaum utilizó durante la ceremonia del Grito de Independencia. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM (Presidencia)

A su parecer, su ánimo de salir adelante fue lo que la puso en la mira de los delincuentes: “Yo he soñado, me he atrevido a soñar. Vivo en una de las zonas de Juchitán donde hay muchísima pobreza y violencia. Me atreví a soñar con espacios donde la gente pueda hacer sus celebraciones, espacios bonitos (...) Sin embargo el taller de Biulú y y el salón me pusieron en el ojo”.

De acuerdo con la traductora, los extorsionadores comenzaron a buscarla hasta que le exigieron 200 mil pesos.

“Siempre me han contactado por mensajes de WhatsApp desde hace muchísimo tiempo. Se intensificó a partir del 8 de agosto, cuando empezaron a pedirme ya cierta cantidad de dinero sin margen de negociación”, relató en el programa de Azucena Uresti.

Hace unos días, Elvis estuvo fuera del país: viajó a Europa para presentar un libro y regresó para inaugurar su salón de fiestas con la celebración de su cumpleaños: “Al día siguiente fue cuando me tirotean la casa y me mandan un mensaje para decirme que ese era mi regalo de cumpleaños y que tenía que pagar”.

Elvis Guerra es fundadora de Creaciones Biulú, taller textil desde el que busca preservar las técnicas tradicionales de bordado de Juchitán. (Foto: Captura de pantalla).

Elvis Guerra afirma que hay cientos de víctimas en Juchitán

La artesana explicó que hay cientos de víctimas en Juchitán bajo la misma mecánica: “Normalmente cuando te niegas a pagar el cobro de piso, te tirotean y el siguiente paso es irte de Juchitán. Pero en este momento irme no es una opción y no va a ser una opción”.

De acuerdo con la artesana, la protección del gobierno federal, estatal y el “blindaje mediático” le dan ánimos para decir: “No me voy a ir, aquí me voy a quedar con todo lo que eso implique”.

Elvis agregó que ha pasado días de pesadilla, sin dormir y con mucho temor, así que hizo un llamado a la empatía: “El pecado que estamos sufriendo las personas que emprendemos es atrevernos a soñar. El costo que estamos pagando por atrevernos a soñar es que nos quitan la tranquilidad y nos quieren quitar la vida. Tengo miedo, sí tengo miedo, pero sé que no debe rebasarme”.

Además, reiteró que en Juchitán los negocios están cerrando y la gente no sale por los procesos de extorsión: “Es lo que le comuniqué a la presidenta: no es un caso aislado, no se trata de mi persona es una lucha colectiva, hay un hartazgo social muy fuerte y la gente está pidiendo dos cosas: paz y seguridad. Solo eso”.

¿Quién es Elvis Guerra?

Elvis Guerra es una diseñadora, artesana, poeta y traductora muxe. Aunque estudió Derecho, desde joven estuvo vinculada con los textiles tradicionales de su comunidad, pues creció viendo a su abuela trabajar en un grupo de costura. A los 13 años aprendió técnicas de bordado y, con el tiempo, convirtió esa tradición familiar en parte central de su trayectoria.

Además de su trabajo como artesana, Guerra ha desarrollado una carrera literaria en zapoteco. Sus poemas abordan temas como la sexualidad, el erotismo y las experiencias de la comunidad muxe, con una perspectiva que también busca visibilizar las problemáticas que enfrentan sus integrantes. Sus textos han sido publicados en revistas literarias y en 2015 recibió el Premio CaSa de Creación Literaria en Lengua Zapoteca.

En 2017 fundó Creaciones Biulú, un taller textil con el que busca revalorar el trabajo de las artesanas y preservar las técnicas tradicionales de bordado. Sus prendas han llegado a distintos países y el proyecto se ha convertido también en una forma de reivindicar la identidad y el trabajo artesanal de Juchitán. A la par de estas actividades, Guerra mantiene una labor de activismo en favor de los pueblos originarios y de la comunidad muxe.