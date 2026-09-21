Navarro Quintero hace balance de cinco años de gobierno

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, presentó su Quinto Informe de Gobierno, en el que expuso los resultados alcanzados durante los primeros cinco años de su administración y reconoció que todavía existen retos y compromisos por atender antes de concluir su mandato.

Durante el acto realizado en el Teatro del Pueblo “Alí Chumacero”, en Tepic, el mandatario estatal hizo un balance de las acciones emprendidas en áreas como salud, educación, seguridad, infraestructura, campo, desarrollo económico, vivienda, deporte, cultura, inclusión y atención social.

Al encuentro acudió Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Navarro Quintero estuvo acompañado también por Beatriz Estrada Martínez, presidenta del Sistema DIF Nayarit, integrantes de su familia y asistentes al informe.

En materia de seguridad, el gobernador destacó el trabajo de las corporaciones estatales y anunció que buscará concretar un nuevo incremento salarial para las y los policías. Señaló que la intención es utilizar recursos y ahorros generados a partir de los procesos de certificación que podrán realizarse directamente en la entidad.

Navarro Quintero aseguró que durante los cinco años de su administración ha mantenido recorridos por las diferentes regiones del estado para conocer de manera directa las necesidades de la población y dar seguimiento a obras, programas y servicios.

Sin embargo, reconoció que aún existen asuntos pendientes y sostuvo que mantendrá el ritmo de trabajo durante el último tramo de su administración.

“Para mí servir a Nayarit ha sido un momento estelar de mi vida. Vine a entregar todo por Nayarit”, expresó durante su mensaje, en el que agradeció el respaldo recibido durante su gestión.

El mandatario estatal afirmó que continuará recorriendo el territorio nayarita durante los meses restantes de su gobierno para atender compromisos y avanzar en proyectos que todavía se encuentran en proceso.

A menos de un año de concluir su administración, Navarro Quintero señaló que la prioridad será dar continuidad a las acciones emprendidas y atender los pendientes identificados en las distintas regiones del estado.