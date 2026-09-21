Huracán ‘Polo’ acecha a México: ¿Cuándo alcanzará la categoría 5, el nivel más alto de riesgo?

El huracán ‘Polo’ se fortalece rápidamente frente a las costas del Pacífico mexicano y, de acuerdo con el pronóstico de trayectoria de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), podría alcanzar la categoría 5, el nivel máximo de la escala Saffir-Simpson, el miércoles 23 de septiembre.

El ciclón se formó durante la noche del domingo en el océano Pacífico mexicano y este lunes se intensificó a huracán categoría 1, mientras avanza frente a las costas de Guerrero. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha advertido sobre una rápida intensificación durante las próximas horas.

¿Cuándo alcanzará el huracán Polo la categoría 5?

Según la trayectoria pronosticada por Conagua, ‘Polo’ evolucionará rápidamente durante los próximos días:

22 de septiembre, 06:00 horas: huracán categoría 3.

huracán categoría 3. 23 de septiembre, 06:00 horas: huracán categoría 4.

huracán categoría 4. 23 de septiembre, 18:00 horas: huracán categoría 5 .

. 24 de septiembre, 06:00 horas: huracán categoría 5 .

. 25 de septiembre, 06:00 horas: huracán categoría 4.

huracán categoría 4. 26 de septiembre, 06:00 horas: huracán categoría 4.

La categoría 5 es la máxima de la escala Saffir-Simpson y corresponde a huracanes con vientos sostenidos de al menos 252 kilómetros por hora. En el caso de ‘Polo’, el pronóstico de la Conagua prevé que alcance esa intensidad mientras permanece frente a las costas del Pacífico mexicano.

¿Dónde se encuentra el huracán Polo?

En su reporte más reciente, el SMN informó que el huracán Polo se localizaba sobre el océano Pacífico, aproximadamente a 320 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 410 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, rachas de hasta 120 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el este a una velocidad de 7 kilómetros por hora.

Aunque el ciclón se mantiene sobre el océano, su circulación ya genera condiciones adversas en distintos estados del litoral del Pacífico.

¿Qué estados serán afectados por el huracán Polo?

El SMN pronostica lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en las costas y el sur de Oaxaca y Guerrero.

También se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en la costa y el sur de Michoacán, así como precipitaciones fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el este y sur de Jalisco y en Colima.

Además, se prevén rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en las costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

El oleaje podría alcanzar entre 2 y 3 metros en Guerrero y Michoacán, mientras que en Oaxaca se esperan olas de entre 1.5 y 2.5 metros.

¿Qué riesgos provocará el huracán Polo?

Las autoridades alertaron que las lluvias asociadas con ‘Polo’ podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Por ello, recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones, especialmente en zonas costeras y regiones donde se registren precipitaciones intensas.

México prevé entre 18 y 21 ciclones tropicales con nombre en el Pacífico durante la temporada 2026. De ellos, entre cuatro y cinco podrían alcanzar las categorías 3, 4 o 5.