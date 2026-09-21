César Fuentes, presidente municipal de Tonatico, fallece en hospital tras accidente de tránsito

Hace unas horas, falleció el presidente municipal de Tonatico, Estado de México, César Fuentes, en un accidente de tránsito. El político de Movimiento Ciudadano (MC) se habría estrellado en su motocicleta contra una patrulla del mismo municipio, aunque esto último es de manera extraoficial.

Cuerpos de auxilio a la población aún trasladaron al alcalde con vida a un hospital del vecino municipio de Ixtapan de la Sal, donde Fuentes perdió la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, citan fuentes policiales.

Presidentes municipales de Coatepec Harinas e Ixtapan de la Sal, que pertenecen a la región sur de esta entidad, se unieron a la pena que embarga a la familia de César Fuentes, así como la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, y el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida.

En fotografías difundidas en redes sociales, al alcalde de Movimiento Ciudadano se le ve en días pasados alegre, e incluso en otras placas va montado a caballo.

¿Quién terminará el periodo 2025-2027 en Tonatico, Edomex?

La Ley Orgánica Municipal de Tonatico apunta que debe tomar el cargo para terminar la gestión local Jorge Hernández, quien es el alcalde suplente y, de no poder hacerlo, el asunto pasaría al Congreso mexiquense, donde se designaría a un alcalde o alcaldesa sustituta a propuesta del Ejecutivo estatal.

El Ayuntamiento de Tonatico suspendió este lunes las labores administrativas en todas sus oficinas y dependencias municipales, como muestra de luto por el fallecimiento del presidente municipal.

A través de un comunicado, el Gobierno Municipal informó que este 21 de septiembre se suspende la atención de trámites administrativos en todas las oficinas y dependencias del Ayuntamiento.

Las actividades y el servicio público se reanudarán en los horarios habituales a partir del martes 22 de septiembre.

El Ayuntamiento precisó que los servicios de emergencia y Protección Civil continuarán operando con normalidad para garantizar la atención a la población durante esta jornada, en el municipio mexiquense.

*Con información de Quadratín