Se construyen 18 nuevos puentes para conectar el oriente del Edomex: Sheinbaum

La gobernadora Delfina Gómez supervisa las obras vehiculares en el oriente del Estado de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la construcción de 18 puentes vehiculares para el oriente del Estado de México, con una inversión conjunta de 3 mil 800 millones de pesos.

En el marco de su Segundo Informe de Gobierno, acompañada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, detalló que 995 millones de pesos corresponden a 5.7 kilómetros de infraestructura en Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco y La Paz. A ello se suman 2 mil millones de pesos para los dos Puentes Alameda Oriente, con una longitud conjunta de 1.2 kilómetros.

Para este año, cerca de 900 millones de pesos corresponden al arranque de los primeros nueve puentes vehiculares. Entre ellos figuran los puentes Los Olivos y Xaltipac, en Chimalhuacán; el de avenida 5 de Mayo, en Ecatepec; el Distribuidor Vial Tlapacoya-López Mateos, entre Ixtapaluca y Chalco; el Puente del Salado, en La Paz; los cruces de Aquiles Serdán y Río de los Remedios, en Tlalnepantla, y el puente de continuidad entre avenida Las Torres y Eje 10, en Valle de Chalco.

La lista incluye también el Puente Alfredo del Mazo, entre Ixtapaluca y Valle de Chalco; la rehabilitación del puente vehicular San Lorenzo, y las gasas de acceso a la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, con 1.2 kilómetros de longitud y conexión hacia una zona industrial.

Las obras forman parte del Plan Oriente, con 121 programas y acciones para una región habitada por más de 10 millones de mexiquenses. La totalidad de los 18 puentes tiene como horizonte 2027, con los últimos siete previstos para ese año, después del inicio de los primeros trabajos durante 2026.