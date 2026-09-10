1.9 millones de mexiquenses han salido de la pobreza con Delfina Gómez

La política social implementada por la Gobernadora Delfina Gómez en el Estado de México ha permitido que 1.9 millones de mexiquenses salieran de la pobreza, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En tres años de administración, la mandataria mexiquense ha implementado programas como Mujeres con Bienestar, Alimentación para el Bienestar y Crédito Colibrí, además de brindar apoyos a personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños, jóvenes y comunidades indígenas.

Tan solo a través de Mujeres con Bienestar, el gobierno estatal atiende actualmente a 700 mil mujeres, con apoyos económicos y servicios complementarios de salud, capacitación y atención especializada.

A ello se suman becas para niñas, niños y jóvenes, apoyos alimentarios, así como programas dirigidos a mejorar las condiciones de vivienda, educación y salud de la población en situación de mayor vulnerabilidad.

En materia económica, el gobierno estatal ha aplicado una política orientada a atraer inversión, facilitar la actividad empresarial, apoyar a las MiPyMEs y generar empleos. En este rubro, el Estado de México se ha posicionado en el primer lugar nacional en generación de empleo.

También se han desarrollado acciones en coordinación con el Gobierno Federal, como la estrategia del Plan Oriente, dirigida a atender el rezago en los municipios de la zona oriente de la entidad, con obras y programas de infraestructura, educación, movilidad, agua y bienestar.