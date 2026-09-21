Sheinbaum revela que Elvis Guerra tiene protección tras ataque en Juchitán: ‘No solo es él’

Tras el ataque contra Elvis Guerra, la presidenta Sheinbaum aseguró que se atenderán casos de extorsión en Juchitán.

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que Elvis Guerra, diseñador oaxaqueño, ya recibe protección tras el ataque que sufrió en Juchitán, por lo que las autoridades atienden el caso.

“Hablé con él ayer, lo voy a ver el miércoles. Viene aquí, pero ya se está tratando el caso desde el primer momento; él habló con Thelma antes de hacerlo público y desde ese momento se habló con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes.

Sheinbaum aseguró que la situación se atiende de manera coordinada desde el primer momento con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como con el gobierno estatal para brindarle protección oficial.

“En el caso de Juchitán, se atiende el municipio en temas de seguridad. El posible móvil pudo haber sido extorsión, tiene que hablar con las autoridades”, agregó.

¿Qué sabemos del ataque contra Elvis Guerra en Juchitán?

El atentado ocurrió el pasado fin de semana en el Callejón Enrique Jiménez, de la Novena Sección de Juchitán, cuando dos personas a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada del domicilio de Elvis Guerra.

Al respecto, la mandataria reconoció que el cobro de piso o extorsión pudo haber originado el ataque, por lo que se comprometió a fortalecer la estrategia de seguridad en la región para salvaguardar no solo al artista, sino a toda la ciudadanía de este municipio istmeño.

La vivienda de Elvis Guerra, creador muxe de Juchitán que participó en el bordado del vestido utilizado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante el Grito de Independencia, fue atacada a balazos la noche del viernes, en un caso que la Fiscalía de Oaxaca investiga como un intento de extorsión.

¿Qué dijo Elvis Guerra sobre el ataque en su contra?

Tras la agresión, Guerra difundió un video en el que pidió la intervención de la presidenta y del gobernador Salomón Jara, al señalar que ha recibido amenazas y exigencias de dinero.

“He sido objeto de amenazas, extorsiones y ayer atentaron contra mi integridad física y la de mi familia. Nos tirotearon la casa y nos amedrentaron”, expresó el poeta muxe.

El creador señaló que las amenazas comenzaron después de la apertura de un salón de fiestas y sostuvo que otras personas en Juchitán enfrentan situaciones similares, aunque por temor no presentan denuncias.

“Necesitamos que intervenga y que, así como yo, hay cientos de víctimas que han tenido que huir de Juchitán por miedo, por miedo a denunciar”, manifestó al dirigirse a la presidenta.

Guerra también solicitó la intervención del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch.

“Queremos paz, queremos vivir tranquilos y sobre todo queremos estar con vida. Hoy hablo por mí y por todo el pueblo de Juchitán que pide justicia”, afirmó Elvis Guerra.

*Con información de Quadratín