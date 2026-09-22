‘Me ofreció una disculpa de corazón’: Paola Rojas perdona a Aleks Syntek tras comentario sobre ‘Zague’

Luego de que Paola Rojas reclamó a Aleks Syntek por un comentario sobre su relación con el exfutbolista Luis Roberto Alves ‘Zague’, la periodista informó que ya resolvió las cosas con el cantante.

“Aleks Syntek me buscó, me ofreció una disculpa de corazón y yo también de corazón lo perdoné”, expresó Paola Rojas esta mañana durante su programa De pisa y corre.

La conductora agradeció el cariño y el apoyo que le expresaron en su polémica con Aleks Syntek: “Decirles que no por defenderme ataquen a alguien. Yo pedí respeto pero también lo que promuevo es justamente respeto”.

A su parecer, este tema ya está concluido: “Él reconoce que se equivocó y yo reconozco que es de humanos equivocarse. Y se acabó. Le doy la vuelta a la página. Todo bien”.

¿Qué pasó entre Aleks Syntek y Paola Rojas?

Desde su concierto por el Grito de Independencia, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, el intérprete de ‘Duele el amor’ no ha dejado de ser tema de conversación en redes sociales por su regaño a los asistentes por no ser tan fans, las críticas al reguetón y su comportamiento errático.

En publicaciones de Instagram y en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Aleks Syntek justificó que su comportamiento en el show fue porque vio que algunos asistentes estaban aventando elotes a personas mayores y niños en el público.

Sin embargo, Aleks no ha soltado las redes sociales e hizo una transmisión en vivo que molestó a Paola Rojas.

Aleks Syntek generó polémica tras referirse a Paola Rojas y su relación con el exfutbolista Zague. (Cuartoscuro)

Primero, Aleks Syntek se comparó con personajes históricos incomprendidos en su época: “Frida Kahlo no necesitó streamings ni likes para ser lo que fue. Miguel Hidalgo no necesitó followers. Sus followers lo siguieron con armas para liberar a México. Eso es tener huevos, no andar diciendo mamadas en las redes sociales”.

Luego, se describió como “desequilibrado mental” y cantó una parodia con menciones a diferentes personajes: “Estoy loco (...) igual que Dalí estaba loco, Picasso, Frida Kahlo, Copérnico, ¿quién era el otro? Arquímedes, Jesucristo, la Virgen de Guadalupe, Benito Juárez estaba loco”.

En medio del extraño ‘live’, se refirió a la relación de Zague y Paola Rojas, quienes se divorciaron en 2018 después de la filtración de un video íntimo del deportista: “Los Niños Héroes no era cierto, Hugo Sánchez es español, (...) Alex Syntek está loco, ¿quién más? Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague, el ‘Chicharito’ está loco, México está loco, ‘El Chavo del 8’ está loco. Ese es mi nuevo sencillo y lo voy a lanzar en remix”.

En respuesta, Paola Rojas dijo el pasado lunes en su programa: “Le pido a Aleks Syntek que conmigo no se meta (...) lamento lo que sea que le esté pasando, pero conmigo no te metas, Aleks, porque yo siempre te he respetado, así que sigamos así por favor”.

La periodista consideró lamentable lo que está pasando en su carrera y expresó que lo respeta, pero no le pareció el comentario: “Que no traiga de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente como familia”.

La situación con Aleks no solo ha causado memes y trends virales donde los usuarios imitan su comportamiento, incluso Yordi Rosado publicó un video al lado del comediante Ricardo O’Farrill para comentar si el músico estaba en medio de un brote sicótico.