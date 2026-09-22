Aún no se va ‘Polo’ y ¿ya viene otro huracán? Conagua vigila zona de baja presión frente a Chiapas

El huracán ‘Polo’ se intensificó este martes 22 de septiembre a un ciclón de categoría 5 frente a las costas de México en el océano Pacífico; sin embargo, no estará solo, pues la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que vigila una zona de baja presión frente a Chiapas.

A través de redes sociales, Conagua indicó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vigila la posible formación de una zona de baja presión con potencial para desarrollar un ciclón tropical en el océano Pacífico.

Detalló que el fenómeno meteorológico se podría formar frente a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

“Mantiene 60 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en siete días”, indicó Conagua.

¿En dónde está el huracán ‘Polo’?

El huracán ‘Polo’, que alcanzó la madrugada de este martes la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, se desplaza lentamente frente a las costas del Pacífico mexicano, y mantiene el pronóstico de lluvias intensas en estados del occidente del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 09:00 de la mañana, el centro del ciclón se localizaba sobre el océano Pacífico, a unos 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, en Guerrero, y a 550 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Polo presenta vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora, rachas de hasta 325 kilómetros por hora y se desplaza hacia el norte a 4 kilómetros por hora.

El fenómeno alcanzó la máxima categoría después de intensificarse aceleradamente durante las últimas horas. Al mediodía del lunes era todavía un huracán categoría 1, con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora.

El SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos mantienen una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

¿Qué estados afectará el huracán ‘Polo’?

La amplia circulación del huracán ‘Polo’ provocará en las próximas horas lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Colima y zonas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur, suroeste y costa de Jalisco.

También se esperan rachas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora en las costas de Michoacán y Guerrero, y de hasta 60 kilómetros por hora en Jalisco y Colima.

El huracán generará además oleaje de entre cinco y seis metros en las costas de Michoacán y Guerrero; de dos a tres metros en Colima y Oaxaca, y de hasta 2.5 metros en Jalisco.

Las autoridades advirtieron de que las precipitaciones asociadas al ciclón podrían provocar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que pidieron a la población seguir los avisos del SMN y las recomendaciones de Protección Civil.

Ante la intensidad del huracán, los gobiernos de Guerrero y Michoacán han suspendido sus clases el 22 y 23 de septiembre.

Con información de EFE