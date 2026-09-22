Huracán ‘Polo’: ¿Cuánto tiempo se quedará ‘estacionado’ en categoría 5 frente a México?

Conagua alerta por oleaje elevado en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca por el paso del huracán 'Polo'.

El huracán Polo se mantendrá ‘estacionado’ en la categoría 5 frente a las costas de México, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Fabián Vázquez, coordinador general de Conagua, explicó que no se prevé que Polo toque tierra; sin embargo, sus bandas provocarán lluvias intensas y oleaje de 7 a 9 metros en el océano Pacífico.

“Está muy cerca del punto que estuvo ayer; desde ayer a hoy ha tenido muy poco movimiento. Hoy se esperan pocos cambios, no tendrá mucho desplazamiento, por lo que continuará como categoría 5”, explicó en entrevista con Azucena Uresti.

Los estados más afectados por la presencia del huracán Polo serán Guerrero y Michoacán. Mientras que en los próximos días, los efectos se sentirán en Colima y Jalisco.

¿Hasta cuándo se mantendrá ‘Polo’ como huracán categoría 5?

“Todo el día de hoy (martes) y al menos hasta el mediodía de mañana continuará con esa categoría. Será hasta el jueves cuando baje a categoría 4”, agregó Fabián Vázquez.

El coordinador general de Conagua detalló que el ciclón se mueve a 9 kilómetros por hora y en las próximas horas se ‘recurvará’ hacia el noroeste. “Es el movimiento que hemos estado esperando y nos mantendremos vigilantes”, dijo.

Será el jueves cuando el huracán Polo se acerque más a las costas de Michoacán y ya como categoría 4, por lo que no se prevé que sus efectos sean mayores en tierra.

“A partir de este martes, toda la costa de Guerrero y Michoacán tendrá lluvias intensas que ocasionarían deslaves y crecidas en los ríos. El fin de semana se mantendrá el monitoreo hacia Baja California Sur porque el ciclón se acercará a sus costas”, añadió Fabián Vázquez.

¿Cuáles serán los otros estados afectados por el huracán ‘Polo’?

Conagua agregó que Oaxaca tendrá efectos indirectos por el paso del huracán Polo, por lo que habrá lluvias fuertes, pero menores que en Michoacán y Guerrero.

A partir del miércoles habrá oleaje elevado en costas de Huatulco y Puerto Escondido también por el ciclón.

A las 12:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del huracán Polo se localizaba cerca de la latitud 14.6 Norte y longitud 101.6 Oeste, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

En las próximas horas, su amplia circulación generará lluvias intensas en las siguientes zonas:

Colima.

Oeste y costa de Michoacán.

Este, costa y oeste de Guerrero .

. Oeste de Oaxaca.

Las precipitaciones muy fuertes serán en el sur, suroeste y costas de Jalisco, así como vientos de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en costas de Michoacán y Guerrero.