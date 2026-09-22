Huracán ‘Polo’ se intensifica a categoría 5: ¿Qué estados golpeará HOY con lluvias? Trayectoria EN VIVO

El huracán ‘Polo’ se intensificó a categoría 5 este martes 22 de septiembre.

El huracán Polo se intensificó a categoría 5, el nivel máximo de la escala Saffir-Simpson, durante las primeras horas de este martes 22 de septiembre, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A las 06:00 horas, el centro del huracán Polo se ubicó en el océano Pacífico, aproximadamente a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Es importante mencionar que este fenómeno no tocará tierra en el territorio mexicano.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 315 km/h.

Ante esto, Fabián Vazquez, coordinador general del SMN, explicó en entrevista que el desplazamiento de Polo será lento, lo cual le permitirá mantenerse como huracán categoría 5 hasta, por lo menos, al mediodía del miércoles 23 de septiembre.

Se prevé que pierda fuerza y baje a categoría 4 hasta el jueves 24 de septiembre, cuando el centro del huracán se encuentre en su punto más cercano, en la costa de Michoacán, donde se prevén rachas de 300 km/hr.

Fabián Vazquez explicó que la mayor afectación será el oleaje, ya que se esperan olas de entre 7 y 9 metros de altura durante este miércoles y jueves en la costa de Guerrero, con límites de Michoacán, así como en Colima.

¿Qué estados tendrán lluvias HOY por el huracán ‘Polo’?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la circulación de Polo sobre el océano Pacífico provocará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en:

Colima

Michoacán , en el oeste y la costa

, en el oeste y la costa Guerrero , en el este, costa y oeste

, en el este, costa y oeste Oaxaca, en el oeste

Además, se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Jalisco, principalmente en el sur, suroeste y costa.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, especialmente en zonas bajas.

El huracán también generará en Michoacán y Guerrero vientos de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 km/h.

Para Jalisco y Colima se prevén vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, mientras que en las costas de Oaxaca habrá vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

En cuanto al oleaje, se esperan:

3 a 4 metros en costas de Michoacán y Guerrero.

en costas de Michoacán y Guerrero. 2 a 3 metros en las costas de Colima y Oaxaca.

en las costas de Colima y Oaxaca. 1.5 a 2.5 metros en costas de Jalisco.

¿Qué zonas están en vigilancia y cuál es la trayectoria del huracán ‘Polo’?

Polo continuará desplazándose sobre el océano Pacífico y su circulación afectará principalmente a las costas del sur y occidente de México. Actualmente se desplaza hacia el este a una velocidad de 9 km/h y mantiene su trayectoria paralela a las costas del Pacífico centro y sur de México.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

Debido a las condiciones que puede generar el ciclón, Conagua pidió a la población de los estados afectados mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.