Veracruz alcanza 4,270 mdd en inversiones y es líder en generación de electricidad

De acuerdo con el INEGI, Veracruz registró un crecimiento anual de 6.8 por ciento en mayo y se ubicó como la quinta entidad con mayor incremento industrial del país.

Veracruz se mantiene a la cabeza en sectores estratégicos de la economía nacional, al ocupar el primer lugar en generación de energía eléctrica, en capacidad instalada de energía y producción de gas no asociado, y el tercero en producción de hidrocarburos, sectores que forman parte de la experiencia y trayectoria profesional de la gobernadora Rocío Nahle García, quien ha impulsado una visión integral para aprovechar las capacidades energéticas y productivas de la entidad.

El estado también ocupa el cuarto lugar nacional en fuerza laboral y el quinto en número de micro, pequeñas y medianas empresas del país, mientras que se ubica entre las tres primeras entidades en industria química y metálicas básicas, disponibilidad de agua y egresados de educación profesional en las áreas de ingeniería, manufactura y construcción.

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa del INEGI, en mayo de 2026 Veracruz registró un crecimiento anual de 6.8 por ciento y se ubicó como la quinta entidad con mayor incremento industrial del país.

Por subsector, la minería creció 27.2 por ciento; la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, junto con el suministro de agua y gas, aumentó 8.8 por ciento, y las industrias manufactureras avanzaron 2.7 por ciento.

El peso económico de Veracruz también se refleja en su capacidad para atraer capital. En 2026, la entidad acumula 4 mil 270 millones de dólares en inversión anunciada, equivalente al 97 por ciento de los 4 mil 380 millones de dólares registrados durante todo 2025.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, Veracruz ocupa el sexto lugar nacional en anuncios públicos de inversión extranjera, con 2 mil 109 millones de dólares y una expectativa de generación de 5 mil 852 empleos.

A esta cifra se suman 691 millones de dólares de inversión de capital nacional anunciados por el Gobierno estatal, para alcanzar 2 mil 800 millones de dólares.

Adicionalmente, se contemplan mil 175 millones de dólares relacionados con proyectos de petroquímica y fertilizantes, infraestructura carretera y portuaria y recursos hídricos, así como 295 millones de dólares correspondientes a proyectos de la CANADEVI. A estos montos se suman los anuncios de inversión realizados por la Presidencia de la República, que en conjunto contribuyen a alcanzar los 4 mil 270 millones de dólares de inversión anunciada para Veracruz.

Así, Veracruz fortalece su participación en sectores fundamentales para el desarrollo económico de México.