Lionel Richie está hospitalizado de nuevo por problema cardiaco: ¿Qué le pasó al cantante de ‘All Night Long’?

Debido al sometimiento cardiaco al que se sometió, Lionel Richie canceló tres de sus conciertos de su gira. [Fotografía. Shutterstock]

El cantante estadounidense, de 77 años, Lionel Richie fue hospitalizado por segunda ocasión en menos de un mes, esta vez debido a una fibrilación auricular que obligó a los médicos a realizarle un procedimiento para restablecer el ritmo normal de su corazón.

El intérprete de Hello y All Night Long se sometió a una ablación, un procedimiento que, de acuerdo con su representante, logró superar exitosamente. Sin embargo, Richie deberá alejarse temporalmente de los escenarios mientras se recupera.

Los nuevos problemas de salud de Lionel Richie ocurren semanas después de que ingresara en un hospital de St. Louis, Misuri, tras presentar dificultades durante un concierto. Además, esta es su tercera hospitalización en lo que va de 2026, pues en junio también recibió atención médica luego de sentirse mareado durante una presentación en Minnesota.

¿Por qué Lionel Richie fue nuevamente hospitalizado?

Lionel Richie ingresó nuevamente al hospital esta semana debido a una fibrilación auricular (AFib), un trastorno del ritmo cardiaco que provoca que el corazón lata de manera irregular y, en algunos casos, más rápido de lo habitual.

“Lionel se sometió a un procedimiento común para la fibrilación auricular. El médico dijo que todo salió perfectamente”, explicó su representante a la revista People.

El problema reciente de salud de Lionel Richie provocó cambios en la gira Sing a Song All Night Long, que realiza junto con Earth, Wind & Fire.

Las presentaciones previstas para el 26 de septiembre en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y el 2 de octubre en Columbus fueron canceladas. Richie tiene programados posteriormente varios conciertos en Las Vegas, a partir del 14 de octubre.

¿A qué tratamiento cardiaco fue sometido Lionel Richie?

El cantante estadounidense Lionel Richie se sometió a una ablación para tratar la fibrilación auricular, procedimiento que busca corregir las señales eléctricas anormales que provocan alteraciones en el ritmo del corazón.

La fibración auricular es un tipo de arritmia cardiaca que ocurre cuando las cavidades superiores del corazón, llamadas aurículas, laten de forma irregular debido a una alteración en la actividad eléctrica.

De acuerdo con Mayo Clinic, este problema cardiaco puede causar palpitaciones, cansancio, falta de aire o mareos, aunque algunas personas no presentan síntomas.

La ablación cardiaca utiliza catéteres que llegan hasta el corazón a través de los vasos sanguíneos. Una vez identificadas las zonas que producen las señales eléctricas anormales, se crean pequeñas lesiones controladas para bloquearlas y favorecer un ritmo cardiaco regular.

Existen diferentes técnicas para realizar este procedimiento, entre ellas las que utilizan calor, frío extremo o pulsos eléctricos.

Tercera hospitalización de Lionel Richie en menos de 3 meses

El nuevo problema cardiaco representa la tercera hospitalización reportada de Lionel Richie en aproximadamente tres meses y la segunda en menos de un mes.

El antecedente más reciente ocurrió a finales de agosto, después de una presentación en The Muny, en St. Louis, Misuri. El cantante presentó dificultades hacia el final del espectáculo y necesitó una silla mientras interpretaba All Night Long.

Tras concluir el concierto, Richie ingresó por cuenta propia a un hospital como medida de precaución y permaneció bajo observación mientras le realizaban diferentes estudios. En ese momento, se consideró que una posible deshidratación leve pudo haber provocado las molestias.

En junio, durante el inicio de su gira con Earth, Wind & Fire en St. Paul, Minnesota, el cantante manifestó que se sentía mareado y extraño antes de terminar anticipadamente el espectáculo.

Richie recibió atención de paramédicos y posteriormente fue trasladado en ambulancia a un hospital. El episodio provocó que pospusiera las siguientes presentaciones de su gira en Chicago y Columbus.

Semanas después, reapareció en redes sociales para informar que se encontraba bien y retomó sus actividades. Ahora, tras este tercer ingreso y el tratamiento por fibrilación auricular, deberá volver a hacer una pausa antes de subir nuevamente al escenario.

¿Quién es Lionel Richie, uno de los cantantes más famosos de EU?

El cantante estadounidense Lionel Brockman Richie Jr. es originario de Tuskegee, Alabama, y construyó una trayectoria de más de cinco décadas dentro del pop, el soul y el R&B.

Su carrera comenzó a cobrar notoriedad durante la década de 1970 como integrante de The Commodores, agrupación con la que participó en canciones como Easy y Three Times a Lady. A principios de los años 80 emprendió su camino como solista y, en 1982, publicó su álbum debut homónimo.

Uno de los momentos más exitosos de esa etapa llegó con Can’t Slow Down, lanzado en 1983. El disco permaneció 59 semanas dentro de los primeros 10 lugares de Billboard y superó los 10 millones de copias vendidas.

A lo largo de su carrera, lanzó canciones como Hello, All Night Long (All Night), Say You, Say Me, Dancing on the Ceiling y Truly. También interpretó junto con Diana Ross Endless Love.

En 1985, Richie escribió junto con Michael Jackson We Are the World, tema benéfico interpretado por decenas de artistas bajo el proyecto USA for Africa para recaudar fondos contra la hambruna en África. La composición obtuvo el Grammy a Canción del Año.

Lionel Richie suma a lo largo de su carrera musical cuatro premios Grammy y 33 nominaciones. Entre sus reconocimientos también figura su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022, después de una trayectoria que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música estadounidense.