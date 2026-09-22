México envejece: Edad mediana de la población sube de 29 a 32 años en solo cinco años

Casi 52% de la población de México son mujeres, de acuerdo con la Encuesta Intercensal del Inegi.

La tercera edad nos ‘respira’ en la nuca: La edad promedio de los mexicanos subió de 29 a 32 años entre 2020 y 2025, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicados este martes 22 de septiembre.

Los grupos de edad de 30 años para adelante mostraron un incremento en comparación con la encuesta hecha durante la pandemia y no solo eso: El porcentaje de hogares que recibieron dinero por parte de un apoyo social del Gobierno pasó de 25 a 41.4 por ciento.

Uno de los grupos de beneficiarios más grandes de los programas del Gobierno son las personas adultas mayores. Las pensiones entregadas de manera bimestral llegan a alrededor de 17 millones de mexicanas y mexicanos, dijo Leticia Ramírez, secretaria del Bienestar, en agosto pasado.

¿Qué estado es el más joven y más viejo de México?

El envejecimiento de México no ‘agarró parejo’ en los últimos cinco años: Según datos del Inegi, Chiapas es el estado con la población más joven, con una edad mediana de 26 años, mientras que Ciudad de México tiene la población más envejecida, con una mediana de 37 años.

La encuesta del Inegi también ‘hizo eco’ a las publicaciones de Elon Musk sobre el ‘fin de la humanidad’ pues la tasa global de fecundidad cayó de 1.9 hijos en 2019 a 1.2 en 2024.

La estadística mexicana es preocupante pues no cumple con la llamada tasa de reemplazo, es decir, el promedio de hijos e hijas que debe tener una mujer para asegurar el relevo de la siguiente generación y que especialistas ubican en 2.1.

Chiapas registró la mayor tasa, con 1.8 hijos por mujer, seguido de Guerrero, con 1.6, y Durango y Zacatecas, con 1.5. En contraste, Querétaro registró 1.1; Baja California, 1, y Ciudad de México tuvo la menor tasa del país, con 0.8 hijos por mujer.

¿Cuántas personas viven en México?

Llegamos a los 130 millones 911 mil 314 personas, una cifra que pone a México en el top 15 de países más poblados del mundo.

Del total, 130 millones 393 mil 389 personas residían en viviendas particulares habitadas. A esa cifra, el Inegi añadió una estimación complementaria de 517 mil 925 habitantes, correspondiente a personas que viven en alojamientos colectivos, integrantes del Servicio Exterior Mexicano y población sin vivienda.

El Estado de México es la entidad con más habitantes de nuestro país, con 17.6 millones de personas, seguido por Ciudad de México, con 9.2 millones; Jalisco, con 8.6 millones, y Veracruz, con 7.9 millones.

En contraste, los estados menos poblados son Campeche, con 967 mil habitantes; Baja California Sur, con 955 mil, y Colima, con 759 mil.