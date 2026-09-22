¡Con degustaciones y artesanías! Festival del Paste 2026: ¿Cuándo es el evento en un pueblo mágico?

El Festival Internacional del Paste 2026 buscará crear el paste más grande del mundo durante tres días de gastronomía, cultura y tradición en Real del Monte. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Unsplash/ Pexels)

Con pastes de piña, papa con carne, arroz con leche y hasta mole, uno de los Pueblos Mágicos de Hidalgo se prepara para recibir un evento dedicado enteramente a este clásico de la gastronomía de la entidad: el Festival Internacional del Paste 2026.

Durante tres días se combinarán diferentes propuestas gastronómicas con actividades culturales, presentaciones artísticas y música en vivo. La celebración también recupera la historia de un platillo ligado a la actividad minera de Real del Monte y a la llegada de trabajadores procedentes de Cornwall, Inglaterra.

Además, quienes visiten el evento podrán recorrer un área dedicada a las artesanías y conocer productos elaborados por habitantes de la región. Con lo cual, acudir al Festival Internacional del Paste 2026 puede ser una alternativa para salir de la rutina durante un fin de semana y conocer una de las tradiciones más representativas de este Pueblo Mágico.

El paste nació de la combinación de un platillo de los obreros ingleses con los ingredientes del Real del Monte. (Foto: Unsplash)

¿Cuándo y dónde es el Festival Internacional del Paste 2026?

La 18ª edición del Festival Internacional del Paste se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de octubre de 2026 en Real del Monte, Hidalgo, uno de los Pueblos Mágicos del estado.

La localidad forma parte del Corredor de la Montaña, una ruta turística que también incluye destinos como Huasca de Ocampo, Mineral del Chico, Omitlán y Atotonilco. Real del Monte recibió el nombramiento de Pueblo Mágico el 28 de agosto de 2004, de acuerdo con la Secretaría de Turismo.

El Festival nació para preservar y difundir la historia del paste, un alimento ligado a la actividad minera de la región, de acuerdo con los organizadores del evento. Esto debido a que 1824, trabajadores provenientes de Cornwall, Inglaterra, llegaron a Real del Monte y trajeron consigo el Cornish pasty, una preparación práctica para las largas jornadas en las minas.

Con el paso del tiempo, esta receta se incorporó a las costumbres locales y adoptó ingredientes y sabores de la región hasta convertirse en el paste hidalguense, uno de los alimentos más representativos de Real del Monte. De esta manera, el festival también mantiene presente el vínculo histórico y cultural entre esta localidad y Cornwall.

Además de esta herencia gastronómica, la influencia inglesa todavía puede observarse en sitios como la iglesia metodista y el Cementerio Inglés, construido en 1851, de acuerdo con la Secretaría de Cultura. Durante el festival, los visitantes podrán probar diferentes variedades de paste mientras recorren un Pueblo Mágico cuya historia minera está estrechamente ligada a este alimento.

¿Qué habrá en el Festival Internacional del Paste 2026? Música, degustaciones y más

Uno de los principales atractivos será la degustación de pastes, con preparaciones elaboradas por productores locales. La propuesta contempla tanto versiones tradicionales como alternativas con distintos sabores, por lo que los asistentes podrán conocer la variedad que existe alrededor de este alimento.

Entre las actividades más llamativas también estará la elaboración del paste más grande del mundo, una experiencia que reúne a la comunidad alrededor de uno de los elementos que identifican a Real del Monte. Además de ser una actividad gastronómica, busca destacar la importancia que tiene esta preparación para la historia y la identidad del municipio.

Los pastes tiene su propio festival a inicios de octubre. (Foto: Pexels)

La música y las expresiones artísticas también tendrán un espacio dentro del programa. Se contemplan presentaciones musicales, danza y actividades culturales, con la participación de artistas locales, regionales e invitados especiales.

Otro de los espacios será el área artesanal, donde los visitantes podrán encontrar piezas elaboradas a mano y productos de artesanos de la región. La propuesta permite conocer parte del trabajo que se realiza en la zona y llevarse algún recuerdo relacionado con la identidad cultural de Real del Monte.

A esto se suman carreras y rutas recreativas que combinan actividad física con el paisaje de Real del Monte. De esta forma, el programa contempla opciones para distintos tipos de visitantes y convierte la celebración en una experiencia que reúne comida, entretenimiento, historia y actividades al aire libre.