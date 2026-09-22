Detienen en Chicago a Rogelio Castro, fugitivo asociado al Cártel de Sinaloa buscado en Texas

Rogelio Castro, identificado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) como un fugitivo asociado al Cártel de Sinaloa, fue detenido en Chicago, Illinois, por autoridades estadounidenses.

La agencia federal estadounidense informó de su captura este martes 22 de septiembre en sus redes sociales. Señaló que Castro era buscado en el Distrito Oeste de Texas mediante una orden federal de detención relacionada con la distribución de grandes cantidades de cocaína.

De acuerdo con el Servicio de Alguaciles, la detención estuvo a cargo de personal asignado a la División del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) de Chicago y a la Fuerza de Tarea Regional de los Grandes Lagos (GLRFTF).

El USMS indicó que Castro era requerido por una orden federal de detención (bench warrant) relacionada con la distribución de cocaína a gran escala.

Sin embargo, la información difundida por las autoridades estadounidenses no ofrece detalles de su acusación por narcotráfico ni precisa cuándo habría comenzado la búsqueda de Castro.

‘El Peli’, presunto operador de Los Chapitos, es detenido en Mazatlán

La Administración para el Control de Drogas (DEA) identifica al Cártel de Sinaloa como una organización con presencia internacional y señala que tiene su origen y bastión en el estado mexicano de Sinaloa. La agencia lo vincula con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La captura de Rogelio Castro ocurre el mismo día en que autoridades mexicanas reportaron en Mazatlán la detención de Jesús Antonio ‘N’, alias ‘El Peli’, señalado como presunto operador de Genaro Aarón ‘N’, integrante de la facción de Los Chapitos, según informó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

A través de sus redes sociales, García Harfuch precisó que ‘El Peli’ fue detenido junto con otras tres personas y que se encargaba de coordinar la logística, el abastecimiento y los recursos económicos de la organización provenientes de la venta de droga. Las autoridades también lo señalan por su presunta participación en la privación de la libertad de personas.

Sinaloa refuerza seguridad con 3 mil 400 agentes y militares

La semana pasada, el gobierno de México anunció el despliegue de unos 3 mil 400 agentes de seguridad y militares adicionales en Sinaloa, escenario desde hace dos años de una pugna interna del Cártel de Sinaloa que ha disparado la violencia, particularmente en Culiacán y Mazatlán.

El nuevo contingente incluye mil 600 militares destinados a Mazatlán, entre ellos 100 integrantes de Fuerzas Especiales, que se suman a otros mil 800 efectivos de la SSPC y la Marina anunciados para reforzar la vigilancia.

El estado mantiene ya uno de los mayores despliegues federales de seguridad del país, con alrededor de 15 mil integrantes del Ejército y la Guardia Nacional, además de unos mil 500 marinos, según cifras oficiales divulgadas en agosto.

Pese a la presencia de las fuerzas federales, Sinaloa continúa registrando episodios de violencia derivados de la disputa que mantienen Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa.

La crisis comenzó en septiembre de 2024, después de la detención en Estados Unidos del cofundador del cártel Ismael ‘el Mayo’ Zambada, un hecho que agudizó la confrontación entre ambas facciones y desencadenó una ola de asesinatos, desapariciones, enfrentamientos armados y bloqueos carreteros.

Según cifras de la Defensa, durante 2026 las operaciones federales en Sinaloa han dejado mil 26 detenidos, 2 mil 31 armas de fuego y 47.9 toneladas de drogas aseguradas, además de 672 laboratorios y áreas de concentración para producir drogas inhabilitados.

Con información de EFE.