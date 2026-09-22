Detienen a ‘El Peli’, presunto operador de Los Chapitos, en Mazatlán; 3 personas más fueron capturadas

'El Peli' fue detenido junto con otras tres personas durante un operativo en Mazatlán en coordinación con instituciones de seguridad.

Jesús Antonio ‘N’, alias ‘El Peli’, presunto operador de Los Chapitos, fue detenido junto con otras tres personas en Mazatlán, Sinaloa, informó Omar García Harfuch, este martes 22 de septiembre.

El secretario de Seguridad detalló que ‘El Peli’ está identificado como generador de violencia y operador relevante de Genaro Aarón ‘N’ de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

‘El Peli’ presuntamente coordinaba la logística, abastecimiento y recursos económicos de la organización provenientes de la venta de droga, y participaba en la privación de la libertad de personas.

La acción se realizó de manera coordinada entre la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia.

“Las operaciones continuarán de manera permanente para debilitar y desarticular las estructuras criminales responsables de generar violencia en Sinaloa”, agregó el titular de la Secretaría de Seguridad.

Detienen a nueve personas vinculadas a la facción Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

Dicho ‘golpe’ al Cártel de Sinaloa se suma a las operaciones contra ‘Los Mayos’. El 19 de septiembre, autoridades mexicanas detuvieron a nueve presuntos integrantes del Cartel de Sinaloa, identificados además como cercanos a la facción de Ismael Zambada Sicairos, conocido como el ‘Mayito Flaco’. La captura se produjo tras repeler una agresión del grupo criminal contra elementos de seguridad federal.

La Secretaría de Seguridad informó en un comunicado que el operativo ocurrió tras el más reciente reforzamiento de seguridad en Mazatlán, donde se intensificaron los patrullajes para fortalecer la presencia operativa.

En uno de los recorridos terrestres, en los límites con Durango, elementos de la SSPC y la Secretaría de Marina fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión y detuvieron a nueve personas, entre ellas un menor de edad, además de decomisar armas de fuego, cargadores, artefactos explosivos y vehículos.

Fuentes oficiales revelaron a EFE que entre los detenidos estaba: Cleina Casandra Valencia, de 31 años; Jesús Daniel Soto, de 36 años; Jesús Ignacio Rivera, de 20 años; Próspero Daniel Herrera, de 21 años; Heriberto Aranda , alias ‘El Chore’ de 52 años.

*Con información de EFE