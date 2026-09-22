Clima en CDMX y Edomex: Máxima de 26°C para el miércoles 23 de septiembre

Así está el clima en la CDMX y el Estado de México este miércoles 23 de septiembre.

El miércoles 23 de septiembre, el Valle de México, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, tendrá un clima nublado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas que irán desde los 6°C en Toluca hasta los 26°C en Ecatepec, con vientos ligeros.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México, se esperan mínimas de 10.7°C y máximas de 24.7°C. El viento soplará a 9 km/h, manteniendo un ambiente fresco. La condición general será de cielo nublado, lo que ayudará a mantener las temperaturas moderadas durante el día.

Toluca registrará un día más frío, con mínimas de 6.0°C y máximas de 20.7°C, acompañado de vientos de 5 km/h. Por su parte, Naucalpan tendrá temperaturas entre 10.0°C y 24.0°C, con un viento de 9 km/h y cielo nublado.

¿Habrá lluvias en el Valle de México este miércoles?

Aunque el pronóstico indica cielo nublado para la mayor parte del Valle de México, la probabilidad de lluvia es baja en ciudades como Ciudad de México, Naucalpan y Ecatepec. Toluca también mantendrá esta condición, sin esperarse aguaceros significativos.

Las condiciones atmosféricas serán estables con vientos ligeros. En Ecatepec, la temperatura máxima alcanzará los 26.0°C, con una mínima de 10.0°C y vientos de 9 km/h, siendo la zona con el clima más cálido de la región.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex el resto de la semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 23 de septiembre : Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h. Jueves 24 de septiembre : Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h. Viernes 25 de septiembre: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

La tendencia para el Valle de México muestra cielos nublados y temperaturas estables durante los próximos días, con mínimas rondando los 10°C y máximas de hasta 25°C. Esto contrasta con las lluvias intensas esperadas en otras regiones por el huracán Polo y el monzón mexicano.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en CDMX y Edomex?

Ante las temperaturas frescas, especialmente en zonas como Toluca, se recomienda a la población abrigarse bien, sobre todo durante las primeras horas de la mañana y al anochecer. Es importante mantenerse hidratado, aunque el calor no sea extremo, para un buen bienestar.

Para el miércoles, se sugiere usar ropa en capas que permita adaptarse a los cambios de temperatura entre el día y la noche. Aquellos que realicen actividades al aire libre deberán considerar un suéter o chamarra ligera para evitar resfriados.

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