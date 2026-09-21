Clima en CDMX y Edomex: Cielo nublado y máxima de 24°C para el martes 22 de septiembre

Así estará el clima para la CDMX el martes 22 de septiembre.

El clima en el Valle de México para este martes 22 de septiembre se espera con cielo nublado. El SMN pronostica temperaturas frescas en la mañana y templadas por la tarde, con vientos ligeros.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex el martes?

La Ciudad de México registrará temperaturas entre 10.7°C y 24.7°C. En contraste, Toluca presentará un ambiente más fresco, con una mínima de 6.3°C y una máxima de 20.3°C.

En Naucalpan, las temperaturas irán de 10.0°C a 24.3°C. Ecatepec de Morelos tendrá un día ligeramente más cálido, con una mínima de 10.0°C y una máxima de 25.7°C.

¿Hay probabilidad de lluvias en el Valle de México?

El SMN advierte sobre lluvias fuertes. Estas pueden traer descargas eléctricas, rachas de viento y granizo. Hay riesgo de aumento en ríos y deslaves. Se recomienda estar atento a los avisos oficiales.

Una zona de baja presión al suroeste de Colima y Michoacán causará lluvias fuertes en el occidente y sur. El monzón mexicano en el noroeste también traerá lluvias a estados del norte del país.

¿Cuál es el pronóstico extendido para la CDMX y Edomex?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 22 de septiembre : Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h. Miércoles 23 de septiembre : Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h. Jueves 24 de septiembre: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

La tendencia para los próximos días en el Valle de México es de temperaturas estables y cielo nublado. Las mínimas se mantendrán frescas y las máximas templadas. Se aconseja estar atento a las actualizaciones.

¿Cómo prepararse para el clima en CDMX y Edomex?

Con las temperaturas frescas y posible sol, es importante mantenerse hidratado. Se recomienda beber suficiente agua y usar protector solar si se expone al sol durante el día.

Es importante revisar el pronóstico antes de salir. Vestir por capas es útil para los cambios de temperatura. Llevar un paraguas puede ser útil, aunque la probabilidad de lluvia es baja.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.