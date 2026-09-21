Feminicidio de María Cristina: Detienen a Jorge ‘N’, presunto agresor de la joven, en Veracruz

Jorge 'N' fue detenido por estar presuntamente involucrado en el feminicidio de María Cristina.

El presunto feminicida de María Cristina, Jorge N., fue detenido durante esta madrugada al ejecutarle una orden de aprehensión

La joven economista de 26 años perdió la vida el pasado 8 de septiembre, cuando se encontraba en casa de su pareja, Jorge N. De acuerdo con el informe, los padres de Jorge N. habría llevado a la joven al hospital.

Ella fue trasladada a la Cruz Roja de Veracruz donde el personal médico determinó que ya se encontraba sin vida, por lo que no pudieron hacer nada y dieron parte de las autoridades ministeriales.

Al llegar al sitio, el personal forense determinó que existían huellas de presunta violencia de género por lo que comenzó la investigación.

Mujeres y colectivas feministas han pedido justicia tras el feminicidio de María Cristina, pues aseguraron que es necesario que se investigue con perspectiva de género para determinar lo que realmente sucedió y que se aclaren los hechos.

Además, indicaron que ella vivía violencia de género de manera constante por parte de Jorge N, por lo que pidieron que esa línea fuera investigada.

Previo a su detención, Jorge N. subió un video y una publicación fija a redes sociales que posteriormente eliminó. En la imagen señalaba que tuvo una “relación tóxica” con María Cristina y en el video sostuvo que no se encontraba relacionado con la muerte de la joven.

Tras haber iniciado la investigación, las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Veracruz realizaron un cateo a la vivienda del joven que se encuentra ubicada en la colonia Ortiz Rubio Sur en el Puerto de Veracruz.

Finalmente, durante esta madrugada, se reportó su detención y su traslado hacia un juzgado local para continuar su proceso judicial.

María Cristina era una joven de 26 años egresada de la Universidad Cristóbal Colón de la licenciatura en economía y su caso ha provocado un gran revuelo en la entidad veracruzana donde han solicitado que no quede impune.