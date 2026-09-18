Detienen a Eduardo Issac ‘N’, presunto feminicida de Karla Margarita, estudiante de Medicina, en Zapopan

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó este viernes 18 de septiembre la detención de Eduardo Issac “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años que fue localizada sin vida en un sembradío de Zapopan.

La captura fue realizada por agentes de Investigación de la Comandancia de Feminicidios, perteneciente a la Unidad de Investigación de Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes (ViEMNNA) de la Fiscalía Estatal.

De acuerdo con la dependencia, la detención fue resultado de labores operativas: “Desplegando todas las capacidades institucionales, se llevaron a cabo acciones operativas, de gabinete e inteligencia, que permitieron ubicar y detener a Eduardo Issac ‘N’”.

La dependencia señaló que conforme avancen las etapas de la investigación se proporcionará mayor información sobre el feminicidio.

¿Qué sabemos del feminicidio de Karla Margarita?

Karla Margarita Pérez Jiménez, de 22 años y originaria de Irapuato, Guanajuato, era estudiante de Medicina y cursaba el sexto semestre. Además, realizaba su internado.

La joven fue reportada como desaparecida el 14 de septiembre, después de que fuera vista por última vez en la colonia Prados Vallarta, en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con los reportes sobre el caso, posteriormente abordó un servicio de transporte mediante una plataforma y se perdió contacto con la joven. Las autoridades iniciaron labores de búsqueda para localizarla.

El miércoles 16 de septiembre, durante un operativo desplegado para encontrar a la estudiante, autoridades localizaron un cuerpo en un sembradío ubicado en las inmediaciones de Camino a Nextipac y avenida CUCBA, en la zona de Las Agujas, cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias (CUCBA), en Zapopan.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que los restos correspondían a Karla Margarita. La información fue dada a conocer por la vicefiscal Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas.

En el lugar también fue localizada una motocicleta con indicios de haber sido incendiada, de acuerdo con los reportes sobre el operativo.

Elementos del Grupo de Búsqueda de Personas de la Comisaría de Seguridad de Zapopan acudieron al sitio luego de que el Ministerio Público de Personas Desaparecidas solicitara apoyo para continuar con las labores de búsqueda.

La Fiscalía de Jalisco mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el feminicidio y determinar la responsabilidad de Eduardo Issac “N” conforme avance el proceso judicial.