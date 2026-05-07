Atacan a agentes de la Fiscalía de Jalisco tras realizar investigaciones de personas desaparecidas

tres agentes de la fiscalía fueron atacados por hombres armados (Foto: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO)

Una agresión armada contra personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco dejó como saldo tres agentes lesionados en la zona de La Venta del Astillero, en Zapopan.

El ataque ocurrió mientras los elementos realizaban labores relacionadas con investigaciones de personas desaparecidas.

De acuerdo con información oficial, cerca de las 13:30 horas se recibió un reporte al número de emergencias 911 sobre detonaciones de arma de fuego y un ataque directo contra agentes de la Fiscalía en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Agustín Yáñez.

Las víctimas fueron identificadas como dos policías investigadores y una agente ministerial adscritos al área de Personas Desaparecidas, específicamente al programa Protocolo Alba.

Horas antes, los elementos habían participado en trabajos de prospección en un predio de la zona y posteriormente se trasladaban a bordo de un vehículo oficial sobre la avenida Juan Gil Preciado con dirección hacia la carretera a Tepic.

Sicarios disparan más de 20 veces contra elementos de la fiscalía

Según los primeros reportes, cuando circulaban por el cruce señalado fueron interceptados por sujetos armados que abrieron fuego de manera directa contra la unidad oficial. La Fiscalía del Estado informó que el vehículo recibió más de 20 impactos de bala durante la agresión.

Testigos señalaron que los responsables eran cuatro hombres que viajaban en un automóvil Chevrolet Aveo color negro, desde donde realizaron el ataque antes de escapar con rumbo desconocido. Tras los hechos, elementos de distintas corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la zona para intentar localizar a los agresores y garantizar la seguridad de los habitantes.

Paramédicos acudieron rápidamente al lugar para brindar atención médica a los agentes lesionados. Luego de ser estabilizados, fueron trasladados de emergencia a un puesto de socorros para recibir atención especializada.

Horas más tarde, la Fiscalía del Estado confirmó que los tres elementos se encuentran estables de salud. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con esta agresión armada.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque contra el personal de la dependencia estatal.