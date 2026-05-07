Calor ‘hincha’ vías del Metro: Reportan falla y cierre parcial en 3 estaciones de la Línea 5

La Línea 5 del metro reporta fallas entre Hangares y Terminal Aérea.

¡Malas noticias si vas de regreso a casa! El Metro de la Ciudad de México informó el cierre de estaciones de Terminal Aérea a Pantitlán, de la Línea 5, en plena hora pico de este jueves 7 de mayo.

Adrián Rubalcava, director del Metro, confirmó los cierres debido a la revisión y corrección de la barra de guía entre las estaciones Hangares y Terminal Aérea.

Dicha falla fue provocada debido a “la dilatación de elementos provocado por las altas temperaturas”, es decir, debido al calor registrado en la Ciudad de México en días recientes.

Con ello, se espera que los cierres en el Metro se extiendan esta noche, así que ya confirmaron algunas alternativas de transporte, ya sea que vayas a Pantitlán o al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Fallas en el Metro CDMX HOY: ¿Qué estaciones de la Línea 5 están cerradas?

Las estaciones cerradas debido a las fallas en el Metro de la Ciudad de México este jueves 7 de mayo son:

Terminal Aérea , estación cercana a la Terminal 1 del AICM.

, estación cercana a la Terminal 1 del AICM. Hangares , estación cercana a la Terminal 2 del AICM.

, estación cercana a la Terminal 2 del AICM. Pantitlán, correspondencia con líneas 1, 9 y A del Metro.

Con ello, actualmente el servicio de la Línea 5 del Metro opera de Politécnico a Oceanía. Y si tienes dudas, estas con las estaciones abiertas este jueves 7 de mayo:

Politécnico.

Instituto del Petróleo, correspondencia con Línea 7 del Metro (El Rosario-Martín Carrera).

Autobuses del Norte, cercana a la Terminal de Autobuses del Norte.

La Raza, correspondencia con Línea 3 del Metro (Indios Verdes-Universidad).

Misterios.

Valle Gómez.

Consulado, correspondencia con Línea 4 del Metro (Martín Carrera-Santa Anita).

Eduardo Molina.

Aragón.

Oceanía, correspondencia con Línea B del Metro (Buenavista-Ciudad Azteca).

Anuncian RTP de apoyo tras cierres en la Línea 5 del Metro

Como respuesta ante los cierres en la Línea 5 del Metro, las autoridades implementaron el RTP de apoyo, mismo que pasará mientras reparan la falla.

Este servicio tendrá ruta de Oceanía a Pantitlán, con el objetivo de que puedas transbordar desde ambos puntos.

Las estaciones por las que pasará son:

Oceanía.

Terminal Aérea.

Hangares.

Pantitlán.

¿Vas al AICM? Estas son las alternativas para llegar ante los cierres del Metro

Debido a los cierres del Metro, es posible que se complique tu llegada al AICM, y si tienes un vuelo programado para esta noche, estas son algunas de las alternativas que deberías tener en cuenta:

Línea 1 del Metro

La Línea 1 del Metro tiene dos estaciones que conectan con el AICM de forma rápida:

Boulevard Puerto Aéreo , más cercana a la Terminal 1.

, más cercana a la Terminal 1. Pantitlán, más cercana a la Terminal 2.

Línea 4 del Metrobús

La Línea 4 del Metrobús pasa por las dos terminales del AICM, siendo una de las mejores alternativas si vienes desde el centro de la Ciudad de México.

El servicio especial al AICM sale desde la estación Amajac y San Lázaro, y tiene un costo de 30 pesos. El Metrobús primero pasa por la Terminal 1 y después por la Terminal 2.

Línea 4 del Trolebús

La Línea 4 del Trolebús pasa cerca de ambas terminales del AICM.

Sale desde El Rosario y te deja a la altura del Metro Terminal Aérea, además de que recorre la zona de Boulevard Puerto Aéreo.

Puedes ver todas sus estaciones en este enlace.

Aerotren

Si tu objetivo es cambiar de terminal dentro del AICM, el Aerotren es una buena opción. Basta con tu pase de abordar para trasladarte entre las terminales 1 y 2.