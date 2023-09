Atacan a Madres Buscadoras de Sonora: Imploran’ a cárteles dejarlas encontrar a sus hijos

Madres buscadoras de Hermosillo, Sonora, denunciaron un atentado y dijeron que fueron atacadas presuntamente por cárteles del crimen organizado este domingo 10 de septiembre.

Ceci Flores, del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, dijo que el atentado ocurrió al sur de Hermosillo, luego de que por un llamado anónimo se reportara el hallazgo de una fosa clandestina, cerca del Cerro de la Virgen donde se encontró el cuerpo de un hijo de una de las madres.

“Las madres están en shock. Nos sentimos vulnerables, les pedimos a los cárteles que nos dejen buscar. No queremos culpables ni pedimos justicia, queremos una sepultura digna a nuestros hijos, despedirlos como merecen, como seres humanos que son. Este mensaje es para los cárteles: suplicamos, imploramos porque nuestros hijos vuelvan a casa y por la vida de las madres, quienes estamos arriesgando constantemente por traerlos de vuelta a casa”, fue el mensaje de la buscadora.

Aseguró que gracias a que en la búsqueda de la fosa clandestina fueron elementos de la Guardia Nacional, la Comisión de Búsqueda del estado y la Policía Estatal fue que las mujeres lograron sobrevivir al ataque a disparos; sin embargo, dijo que están atemorizadas.

A pesar del miedo, Flores recordó a los integrantes del crimen organizado que no van a dejar de buscar a sus hijos, por lo que insistió en la petición de que no las violenten en sus labores por encontrar los posibles restos de sus hijas e hijos.

Ceci Flores es una de las madres bucadoras más reconocidas por su labor en México, y recientemente acompañó a Xóchitl Gálvez en el recibimiento de su constancia como coordinadora del Frente Amplio por México, con lo que se consolidará próximamente como candidata a la Presidencia por el PRI, PAN y PRD.

“Porque la lucha de una madre por un hijo es auténtica y no hay nada que la pueda corromper ni la pueda comprar porque el valor de un hijo es incalculable, algo que nadie lo puede pagar yo seguiré alzando la voz no me rendiré no me cansaré hasta que vuelvan a casa”, dijo la madre buscadora.

La violencia contra las madres buscadoras continúa en el norte del país, y este ataque ocurrido en el sur de Hermosillo ocurre poco más de un mes después de que las madres buscadoras se movilizaran en Sinaloa con la exigencia al gobierno local y al del presidente Andrés Manuel López Obrador para detener a elementos de la Marina presuntamente relacionados con la desaparición forzada y ejecución de siete personas.