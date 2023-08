Madre Buscadora de Sonora responde a AMLO: ‘No sabe lo que es tener un hijo desaparecido’

Madres buscadoras de Sonora invitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a una jornada de búsqueda para que cambie la percepción del colectivo; asimismo lo intimaron a no abandonar sus ideales y dejar de lado la “politiquería”.

A través de su cuenta de twitter, Cecilia Flores, líder del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora comentó que algunos abandonan sus ideales cuando llegan al poder.

“En este camino de dolor, habemos quienes abandonamos nuestra vida para buscar a los hijos y quienes abandonan sus ideales cuando llegan al poder. Usted no lo haga. Vaya con nosotras a una búsqueda y le aseguro que podrá distinguir entre desesperación y “politiquería” @lopezobrador_”, escribió.

Ceci Flores se dirigió al mandatario federal para asegurarle que la intención del colectivo no es hacer politiquerías o publicidad de manera indigna.

“Señor presidente, las madres buscadoras si pedimos una reunión con usted, nada tiene que ver con “politiquerías”, ni con publicidad. Le juro que lo último que queremos es que se use la ausencia de nuestros desaparecidos para fines poco dignos”, declaró.

La líder de las madres buscadoras de Sonora, que ha estado solicitando reunirse con el presidente y que hace unos días sostuvo un encuentro con la senadora Xóchitl Gálvez Ruíz en Hermosillo, acusó apatía e insensibilidad del presidente.

“Cuando dice que es politiquería buscar una reunión con usted, se siente una especie de apatía e insensibilidad. En serio qué lástima presidente, con todo respeto, si usted no nos quiere invitar o recibir, nosotras lo invitamos a que nos acompañe en una jornada de búsqueda, quizás sienta lo que sentimos y cambie de parecer”, propuso.

Flores reiteró su invitación con la esperanza de que López Obrador cambie su postura ante el colectivo de buscadora a quienes se ha negado a recibir, a pesar de que recibió en días pasados a una buscadora argentina.

“Usted conoce la tierra, pero no lo que hay debajo de ella, que a eso nos dedicamos nosotras, a escarbar y que brote de este país lo que mucho entierran y donde no hay nada digno. Así que no se preocupe, está segura su investidura, acompáñenos y verá que cambia de opinión y si no es así, no lo volvemos a buscar”, prometió.

Ceci Flores explicó la situación que viven las madres buscadoras y deseó que el presidente López Obrador nunca sienta en carne propia lo que es tener un hijo desaparecido.

“Usted no sabe y le pido a Dios que jamás lo sepa, lo que es tener un hijo desaparecido y vivir entre el dolor y la esperanza, cada minuto del día, es como si supieras que desde ese momento te vas a dedicar a buscar y que te vas a reunir con quien sea que te de una esperanza”, sentenció la líder del colectivo Madres Buscadora.

La polémica se ha acentuado ante la actitud del presidente de no querer recibir a las mujeres que buscan a sus hijos y esposos que han desaparecido, muchos de ellos a manos del crimen organizado.