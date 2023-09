Ceci Flores responde a críticas por acompañar a Xóchitl en celebración: ‘Voy donde haya esperanza’

Cecilia Patricia Flores, líder del Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, aseguró este lunes que su presencia en el mitin del Frente Amplio por México no es cuestión de politizar su lucha, sino de acudir a donde le ofrezcan esperanza.

A través de un video mensaje difundido a través de su cuenta personal en X (antes Twitter), la madre buscadora lamentó que reclamen su asistencia al evento al que fue invitada por Xóchitl Gálvez en la Ciudad de México y dijo que no tenía que dar explicaciones.

“Porque la lucha de una madre por un hijo es auténtica y no hay nada que la pueda corromper ni la pueda comprar porque el valor de un hijo es incalculable, algo que nadie lo puede pagar yo seguiré alzando la voz no me rendiré no me cansaré hasta que vuelvan a casa”, posteo junto con el video.

Ceci Flores fue una de los tres invitados especiales que acompañaron a la senadora Xóchitl Gálvez en la tarima durante la entrega de constancia que acredita a la panista como coordinadora nacional de los trabajos del Frente Amplio por México.

“Lamento enormemente que muchas personas estén criticando que hayamos acudido al evento de Xóchitl Gálvez, lamentablemente están diciendo que estamos politizando nuestra labor, que nos hemos convertido en políticas. Quiero decir que no es así”, esgrimió.

Ceci Flores aseguró que el objetivo es aprovechar un foro con miles de personas para hacer oír la voz de sus desaparecidos.

“Fuimos al evento porque una madre buscadora siempre se va a sentar con todos las personas que representan una esperanza para que la voz de nuestros desaparecidos siga siendo escuchada por medio de nosotras, las madres.

“Cuando alguien ofrece un micrófono para expresar nuestro sentir, nuestro dolor y la ausencia que tenemos por parte de las autoridades en la búsqueda e investigación de nuestros desaparecidos, ahí vamos a estar. Se nos invitó al evento y vimos la esperanza de que miles de personas nos escucharan y vieran el dolor que cargamos por la ausencia de nuestros hijos”, sostuvo.

Aseguró que de la misma manera está dispuesta a acudir con otros políticos que están dispuestos a luchar por encontrar a sus seres queridos.

“Igual haríamos con otro candidato que nos invitara, porque nosotras las madres tenemos que ser la voz de nuestros desaparecidos, porque alguien los calló, pero a nosotras nos dejó vivas para seguir luchando por ellos.

Y reiteró que seguirá en su lucha por encontrar a los familiares desaparecidos y advirtió que las criticas no la harán ceder ante la esperanza de ver regresar a sus hijos.

“Y no me voy a rendir y no me voy a cansar y las críticas no me van a detener porque mi lucha es por amor y por la esperanza de que mis hijos vuelvan a casa y esa es mi única esperanza, porque por parte de las autoridades aún no veo nada”.

“Seguiré alzando la voz por mis hijos, con quien me invite a luchar, ahí voy a estar”, remató por medio de un video difundido en su cuenta de Twitter.