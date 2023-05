Ceci Flores, madre buscadora, denuncia amenazas: ‘Temo irme sin hallar a mis hijos’

Cecilia Flores, fundadora de las Madres Buscadoras en Sonora, denunció nuevas amenazas en su contra.

En un video publicado a través de redes sociales describe que le han enviado fotografías de personas torturadas y descuartizadas.

“Lamentablemente sigo siendo amenazada, torturada psicológicamente por personas que no sé, desconozco quienes sean”, dijo la activista.

Añadió que la única forma en la cual sus hijos regresarían a casa es si ella los sigue buscando pues no cuenta con el apoyo de las autoridades.

Me han enviado fotografías de personas siendo torturadas y descuartizadas diciéndome que así puedo terminar yo.



"Tengo miedo pero tengo más miedo de irme de este mundo sin encontrar a mis hijos por lo cual exijo al estado que se investigue sobre las amenazas que recibo día a día"

“Tengo miedo, pero tengo más miedo de irme de este mundo sin encontrar a mis hijos”, agregó Ceci Flores.

Por ello el llamado que hace es a que se investiguen las amenazas recibidas en su contra pues teme por su vida y estas advertencias cada vez son más fuertes.

“Les suplico que nos dejen encontrar a los desaparecidos, que no nos maten, que no nos desaparezcan y que no maten a las buscadoras”, es el llamado que hace Ceci Flores y cuestiona qué daño puede hacer una madre que solo quiere encontrar a sus hijos.

Amenazas anteriores contra Ceci Flores

Cecilia Patricia Flores ha sido amenazada en otras ocasiones, pero asegura que cada vez las advertencias son más fuertes.

En distintas ocasiones ha pedido el apoyo no solo del gobierno del estado sino también del Gobierno federal.

En abril estuvo desaparecida durante unas horas mientras participaba en una búsqueda en Ahome, Sinaloa.

La razón fue que el vehículo en el que viajaban ella y sus acompañantes, quedó atascado cuando iban a hacer su labor.

Cecilia Flores busca a sus hijos Marco Antonio y Alejandro por lo que fundó el colectivo de las Madres Buscadoras.

Dicho grupo ha localizado más de dos mil cuerpos en fosas clandestinas y varias de sus integrantes también han recibido amenazas de parte del crimen organizado.