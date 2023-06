Desaparecidos en México: Ceci Flores asegura que cárteles mexicanos aceptaron ‘pacto de paz’

Cecilia Flores, líder de la Madres Buscadoras de Sonora, reveló que cárteles mexicanos aceptaron un pacto de paz para que las dejen buscar a sus familiares desaparecidos.

A través de un video difundido a través de sus redes sociales, la madre buscadora hizo un llamado a los demás cárteles para que se sumen a la tregua que permita calmar la cólera en el país.

“Hoy en este México, los cárteles deciden entre la paz y la guerra, pero necesitamos calmar tanta cólera, el país quiere vivir tranquilo, nuestras familias en paz, poner por sobre todo, al ser humano. Que se sumen todos a la tregua de paz, por amor a los hijos y seres queridos”, escribió en Twitter.

Asimismo, pidió a los integrantes del crimen organizado que a través de llamados anónimos entreguen los restos de los familiares para apaciguar el dolor de las familias y les pidió sensibilizarse ante tanta violencia.

“Entréguenos a nuestros desaparecidos, no esperen a que su mamá se encuentre en un lugar como nosotros para sensibilizarse. Acepten este pacto de paz y ayúdenos a encontrar a nuestros desaparecidos con un llamado anónimo”, insistió.

“Lo único que queremos es buscarlos para encontrarlos, se los dice una madre que está muerta en vida desde hace ocho años que perdió a su primer y cuatro, que perdió al segundo”, agregó.

Hace poco menos de un mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su apoyo al pacto de paz propuesto por la madre buscadora Delia Quiroga del “Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo” a cárteles del crimen organizado para que cesen los conflictos armados y se erradique la desaparición forzada de personas.

“Yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos”, dijo en su conferencia del 30 de mayo.

El “Pacto Social para Prevenir y Erradicar la Desaparición de Personas en México y Fomentar la Paz” formulado por la activista está dirigido a 10 cárteles mexicanos: de Sinaloa; del Noreste; del Golfo; de Tijuana; Jalisco Nueva Generación; los Zetas Vieja Escuela; de los Salazar; de Ciudad Juárez; de los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana y/o Los Caballeros Templarios.

México vive actualmente una crisis de desaparecidos, donde hay más de 112 mil personas no localizadas y 52 mil cuerpos sin identificar.