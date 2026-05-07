¿Cuándo es la final de ‘Exatlón México’ 2026? Revelan fecha para el último duelo

Anuncian la fecha en que termina la novena temporada de 'Exatlón México' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cortesía TV Azteca).

La temporada 9 Exatlón México ya tiene fecha oficial para su desenlace. Se confirmó que la final del reality show se realizará el próximo viernes 15 de mayo, día en el que se definirán a los campeones de las ramas femenil y varonil del reality deportivo.

A pocos días del cierre de temporada, la competencia entra en su etapa definitiva con queridos atletas todavía en disputa y algunos incidentes físicos que han marcado la recta final del programa.

¿Cuándo es la final de ‘Exatlón México’ 2026 y dónde verla EN VIVO?

La producción de Exatlón México confirmó que la final de la novena temporada se transmitirá el viernes 15 de mayo, aunque todavía no se ha revelado el horario oficial del último episodio.

La transmisión estará disponible por la señal de Azteca UNO, además del sitio web oficial y la aplicación TV Azteca En Vivo. Mientras llega el episodio definitivo, el reality mantiene sus emisiones regulares de lunes a viernes a las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 pm.

¿Qué atletas siguen en competencia rumbo a la Gran Final de ‘Exatlón México’?

La recta final del reality todavía mantiene a representantes de los equipos Rojo y Azul en competencia. De acuerdo con información oficial, el equipo escarlata conserva ventaja numérica.

Por parte de los Rojos continúan:

Humberto Noriega

Mario ‘Mono’ Osuna

Jazmín Hernández

Paulette Gallardo

Mati Álvarez

Mientras que el equipo Azul mantiene en competencia a:

Evelyn Guijarro

Katia Gallegos

Adrián Leo

Alexis Vargas

En la rama varonil, Mario ‘Mono’ Osuna y Alexis Vargas aparecen entre los atletas más mencionados rumbo a la final. Adrián Leo también se mantiene como uno de los perfiles fuertes del equipo Azul por su desempeño en los circuitos.

La producción recordó que la competencia definirá a dos campeones, uno por cada rama, por lo que únicamente un par de atletas podrán quedarse con el título de la novena temporada.

Estado de salud de Evelyn Guijarro previo a la final de ‘Exatlón México’

Uno de los temas que ha generado atención en la semana final fue el estado físico de Evelyn Guijarro, quien sufrió un accidente durante uno de los circuitos recientes en la actual temporada de Extalón.

Según lo mostrado en el programa, la integrante del equipo Azul tuvo un tropiezo mientras competía contra Jazmín Hernández en la disputa por la Super Villa 360. Aunque el incidente encendió las alertas entre sus compañeros y seguidores, Evelyn logró continuar el recorrido y terminar el punto.

Anteriormente, la atleta ya había presentado molestias tras otro tropiezo ocurrido previamente en la Barraca Metálica, situación que volvió relevante el tema físico a pocos días de la final.

La novena temporada ha sido presentada por la producción como una de las más exigentes para los competidores debido al desgaste físico y mental acumulado tras más de 30 semanas de competencia.

¿Qué pasó con Mati Álvarez en la recta final de ‘Exatlón México’?

Otra de las situaciones que generó conversación entre seguidores del reality fue la participación limitada de Mati Álvarez en los circuitos recientes.

Y es que la atleta recibió el alta médica después de un incidente dentro de la competencia, pero decidió reducir su actividad para priorizar su recuperación física antes de la etapa decisiva.

Durante una conversación mostrada en el programa junto a Diana, Chicken y Chacorta, Mati Álvarez habló sobre la importancia de escuchar al cuerpo y reconocer los límites físicos dentro de una competencia de alta exigencia.

La atleta forma parte de las competidoras con más experiencia dentro del reality y llega a la recta final como una de las figuras históricas de la franquicia.