Aseguran 13 toneladas de cigarros ‘piratas’ en CDMX: Equivalen a 650 mil cajetillas

Autoridades aseguraron 13 toneladas de tabaco ilegal en seis operativos simultáneos en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, Ciudad de México, informó Omar García Harfuch.

El decomiso es equivalente a 650 mil cajetillas de cigarros, en su mayoría apócrifos, además de dosis de droga, mercancía falseada y cartuchos de diferentes calibres.

En la CDMX se identificaron nuevos puntos de almacenamiento y comercialización gracias a los trabajos de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), y en seguimiento de aseguramientos previos realizados por la Secretaría de Marina, Aduanas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para combatir la venta y distribución de tabaco ilegal.

La dependencia encabezada por Omar García Harfuch no reveló exactamente dónde se llevaron a cabo los operativos; sin embargo, Tepito, ubicado en la Cuauhtémoc, es uno de los puntos de venta de mercancía pirata o apócrifa.

Aseguramiento de cigarros ‘piratas’ en aduanas

En las últimas semanas, las autoridades aduaneras y de seguridad informaron respecto al decomiso de miles de cajetillas de cigarros falsos que intentaban ingresar al país.

Ahoras previas al operativo en la CDMX, personal del Aeropuerto Internacional Benito Juárez aseguró 2.4 millones de cigarros apócrifos, alrededor de 120 mil cajetillas. El embarque provenía de Pekín, China, y estaba declarado como “palillos perfumados”.

El 10 de septiembre, en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fueron asegurados 8 millones de cigarros ocultos en un cargamento procedente de Hong Kong, China.

El 2 de septiembre, en el AICM se localizaron 5 millones de cigarros en dos embarques que venían de Singapur.

Los otros decomisos informados por las autoridades señalaban el mismo modus operandi: cargamentos procedentes de países asiáticos y declarados con un tipo de mercancía diferente.

¿Cuáles son los riesgos por fumar cigarros ‘piratas’?

Los riesgos a la salud por fumar cigarros falsos son múltiples, de acuerdo con una advertencia emitida por la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

La inhalación de compuestos químicos potencialmente tóxicos es el principal riesgo de fumar cigarros falsos, ya que usualmente son elaborados con ingredientes desconocidos o no controlados al no pasar por filtros de sanidad.

Sin embargo, la principal señal de alerta que deben identificar los compradores es su bajo costo de venta. Ello también facilita el acceso a niños y adolescentes.