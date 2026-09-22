México vs. Colombia: Fecha, horario y dónde ver el primer amistoso del ‘Tri’ con ‘Rafa’ Márquez como DT

La última vez que México venció a Colombia fue en un amistoso de septiembre de 2010. (Fotografía. ChatGPT, Cuartoscuro)

La Selección Mexicana inicia su camino rumbo al Mundial 2030 con Rafael Márquez como nuevo entrenador. Su primer partido será ante Colombia, un rival que se convirtió en una auténtica piedra en el zapato para el conjunto tricolor durante los últimos 15 años.

El duelo también marcará el regreso de ambas selecciones después de su participación en el Mundial 2026, donde México y Colombia avanzaron hasta los octavos de final, instancia en la que fueron eliminados por Inglaterra y Suiza, respectivamente.

Con una base de futbolistas que formaron parte de la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026, el ‘Kaiser’ tendrá sus primeros partidos amistosos al frente del ‘Tri’ antes de afrontar su primera competición oficial.

¿Cuándo y dónde ver México vs. Colombia?

México y Colombia se enfrentarán en un partido amistoso que tendrá como escenario el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, como parte de la Fecha FIFA de septiembre y octubre.

Partido: México vs. Colombia.

Fecha: sábado 26 de septiembre de 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: M&T Bank Stadium, Baltimore, Maryland.

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX.

Rafael Márquez En noviembre, Rafael Márquez encara su primera competición oficial como DT de la Selección Mexicana. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Quiénes son los convocados de México contra Colombia?

Rafael Márquez apostó por una combinación de jugadores que formaron parte del proceso anterior y futbolistas que buscan ganarse un lugar en el cuadro tricolor.

De los 30 elegidos por Márquez, 17 estuvieron en la convocatoria de México para el Mundial 2026, por lo que el entrenador conserva buena parte de la base que trabajó bajo las órdenes de Javier Aguirre.

Entre los regresos destaca Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien no había sido convocado por la Selección Mexicana desde marzo de 2024. Asimismo, sorprendió la inclusión de Germán Berterame, uno de los delanteros ‘cepillados’ de la lista final del ‘Vasco’ Aguirre. Los convocados son:

Porteros

Raúl Rangel

Alex Padilla

Óscar García

Defensas

Jorge Sánchez

Israel Reyes

César Montes

Johan Vásquez

Mateo Chávez

Jesús Gallardo

Jeremy Márquez

Víctor Guzmán

Everardo López

Diego Campillo

Mediocampistas

Luis Chávez

Obed Vargas

Álvaro Fidalgo

Erik Lira

Orbelín Pineda

Gilberto Mora

Alan Cervantes

Denzell García

Luis Romo

Santiago Sandoval

Delanteros

Roberto Alvarado

Santiago Giménez

Armando González

Hirving Lozano

Germán Berterame

Hugo Camberos

Isaías Violante

La convocatoria contempla 30 jugadores, aunque para este primer compromiso contra Colombia solo estarán 25 en la concentración. Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval e Isaías Violante se sumarán después de participar en la jornada 10 de la Liga MX.

Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, contará con cuatro futbolistas que militan en la Liga MX. El cuadro ‘cafetalero’ afrontará estos compromisos sin James Rodríguez, quien anunció su retiro de la selección después de su participación en el Mundial.

México México encara su primer compromiso internacional tras ser eliminado ante Inglaterra en el Mundial 2026. (Fotografía. Cuartoscuro)

¿Cómo les fue a México y Colombia en el Mundial 2026?

México y Colombia llegan a este primer partido amistoso posmundial tras quedar eliminados en octavos de final. El cuadro azteca tuvo una primera fase perfecta en la fase de grupos bajo las órdenes de Javier Aguirre. El ‘Tri’ terminó como líder del Grupo A con nueve puntos, después de vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

En los dieciseisavos de final, México venció 2-0 a Ecuador y avanzó a los octavos, donde Inglaterra terminó con su participación tras imponerse por 3-2 en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Colombia también superó la fase de grupos. El equipo de Néstor Lorenzo consiguió siete puntos después de vencer a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo, además de empatar contra Portugal.

Los colombianos derrotaron 1-0 a Ghana en dieciseisavos y posteriormente enfrentaron a Suiza. El partido de octavos terminó 0-0 y Colombia quedó eliminada tras perder 4-3 en la tanda de penales.

Colombia viene de caer en octavos del Mundial 2026 ante Suiza. (Zou Zheng)

En los enfrentamientos directos entre ambas selecciones, Colombia se volvió un dolor de muelas para México, que acumula 4 derrotas consecutivas ante el cuadro ‘cafetalero’.

La última victoria de México sobre Colombia ocurrió el 7 de septiembre de 2010, cuando el ‘Tri’ se impuso 1-0 en un amistoso celebrado en Monterrey.

Ahora, con ‘Rafa’ Márquez en el banquillo, la escuadra azteca buscará romper una racha de 16 años sin vencer al conjunto sudamericano.

¿Cuáles son los próximos partidos de México con Rafael Márquez como DT?

Después de enfrentar a Colombia, México continuará su gira con otros tres partidos de preparación ante Perú, Chile y Estados Unidos. Posteriormente, en la Fecha FIFA de noviembre, México deberá encarar los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf 2026-27.

México vs. Perú - 29 de septiembre, Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey.

- 29 de septiembre, Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey. México vs. Estados Unidos - 3 de octubre, State Farm Stadium, Glendale, Arizona.

- 3 de octubre, State Farm Stadium, Glendale, Arizona. México vs. Chile - 6 de octubre, Los Angeles Memorial Coliseum.

Rafael Márquez, con Andrés Guardado como auxiliar, afrontará su primera prueba importante al frente de la Selección Mexicana en junio de 2027, durante la Copa Oro. El conjunto tricolor buscará conquistar el tricampeonato del torneo de la Concacaf, después de imponerse en las dos últimas ediciones.