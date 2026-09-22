México vs. Colombia: Fecha, horario y dónde ver el primer amistoso del ‘Tri’ con ‘Rafa’ Márquez como DT

La Selección Mexicana inicia su camino rumbo al Mundial 2030 con Rafael Márquez como nuevo entrenador. Su primer partido será ante Colombia, un rival que se convirtió en una auténtica piedra en el zapato para el conjunto tricolor durante los últimos 15 años.
El duelo también marcará el regreso de ambas selecciones después de su participación en el Mundial 2026, donde México y Colombia avanzaron hasta los octavos de final, instancia en la que fueron eliminados por Inglaterra y Suiza, respectivamente.
Con una base de futbolistas que formaron parte de la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026, el ‘Kaiser’ tendrá sus primeros partidos amistosos al frente del ‘Tri’ antes de afrontar su primera competición oficial.
¿Cuándo y dónde ver México vs. Colombia?
México y Colombia se enfrentarán en un partido amistoso que tendrá como escenario el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, como parte de la Fecha FIFA de septiembre y octubre.
- Partido: México vs. Colombia.
- Fecha: sábado 26 de septiembre de 2026.
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México.
- Sede: M&T Bank Stadium, Baltimore, Maryland.
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX.
¿Quiénes son los convocados de México contra Colombia?
Rafael Márquez apostó por una combinación de jugadores que formaron parte del proceso anterior y futbolistas que buscan ganarse un lugar en el cuadro tricolor.
De los 30 elegidos por Márquez, 17 estuvieron en la convocatoria de México para el Mundial 2026, por lo que el entrenador conserva buena parte de la base que trabajó bajo las órdenes de Javier Aguirre.
Entre los regresos destaca Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien no había sido convocado por la Selección Mexicana desde marzo de 2024. Asimismo, sorprendió la inclusión de Germán Berterame, uno de los delanteros ‘cepillados’ de la lista final del ‘Vasco’ Aguirre. Los convocados son:
Porteros
- Raúl Rangel
- Alex Padilla
- Óscar García
Defensas
- Jorge Sánchez
- Israel Reyes
- César Montes
- Johan Vásquez
- Mateo Chávez
- Jesús Gallardo
- Jeremy Márquez
- Víctor Guzmán
- Everardo López
- Diego Campillo
Mediocampistas
- Luis Chávez
- Obed Vargas
- Álvaro Fidalgo
- Erik Lira
- Orbelín Pineda
- Gilberto Mora
- Alan Cervantes
- Denzell García
- Luis Romo
- Santiago Sandoval
Delanteros
- Roberto Alvarado
- Santiago Giménez
- Armando González
- Hirving Lozano
- Germán Berterame
- Hugo Camberos
- Isaías Violante
La convocatoria contempla 30 jugadores, aunque para este primer compromiso contra Colombia solo estarán 25 en la concentración. Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval e Isaías Violante se sumarán después de participar en la jornada 10 de la Liga MX.
Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, contará con cuatro futbolistas que militan en la Liga MX. El cuadro ‘cafetalero’ afrontará estos compromisos sin James Rodríguez, quien anunció su retiro de la selección después de su participación en el Mundial.
¿Cómo les fue a México y Colombia en el Mundial 2026?
México y Colombia llegan a este primer partido amistoso posmundial tras quedar eliminados en octavos de final. El cuadro azteca tuvo una primera fase perfecta en la fase de grupos bajo las órdenes de Javier Aguirre. El ‘Tri’ terminó como líder del Grupo A con nueve puntos, después de vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.
En los dieciseisavos de final, México venció 2-0 a Ecuador y avanzó a los octavos, donde Inglaterra terminó con su participación tras imponerse por 3-2 en la cancha del Estadio Ciudad de México.
Colombia también superó la fase de grupos. El equipo de Néstor Lorenzo consiguió siete puntos después de vencer a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo, además de empatar contra Portugal.
Los colombianos derrotaron 1-0 a Ghana en dieciseisavos y posteriormente enfrentaron a Suiza. El partido de octavos terminó 0-0 y Colombia quedó eliminada tras perder 4-3 en la tanda de penales.
En los enfrentamientos directos entre ambas selecciones, Colombia se volvió un dolor de muelas para México, que acumula 4 derrotas consecutivas ante el cuadro ‘cafetalero’.
La última victoria de México sobre Colombia ocurrió el 7 de septiembre de 2010, cuando el ‘Tri’ se impuso 1-0 en un amistoso celebrado en Monterrey.
Ahora, con ‘Rafa’ Márquez en el banquillo, la escuadra azteca buscará romper una racha de 16 años sin vencer al conjunto sudamericano.
¿Cuáles son los próximos partidos de México con Rafael Márquez como DT?
Después de enfrentar a Colombia, México continuará su gira con otros tres partidos de preparación ante Perú, Chile y Estados Unidos. Posteriormente, en la Fecha FIFA de noviembre, México deberá encarar los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf 2026-27.
- México vs. Perú - 29 de septiembre, Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey.
- México vs. Estados Unidos - 3 de octubre, State Farm Stadium, Glendale, Arizona.
- México vs. Chile - 6 de octubre, Los Angeles Memorial Coliseum.
Rafael Márquez, con Andrés Guardado como auxiliar, afrontará su primera prueba importante al frente de la Selección Mexicana en junio de 2027, durante la Copa Oro. El conjunto tricolor buscará conquistar el tricampeonato del torneo de la Concacaf, después de imponerse en las dos últimas ediciones.