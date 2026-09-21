Selección Mexicana en Fecha FIFA: Rivales, calendario, horarios, convocatoria, dónde ver y lo que debes saber

México inicia un nuevo proceso mundialista con viejos conocidos y algunos jóvenes en la convocatoria de Rafa Márquez (Foto: Cuartoscuro).

La Selección Mexicana abre un nuevo capítulo con Rafa Márquez al mando del Tri tras fungir como auxiliar del ‘Vasco’ Javier Aguirre durante la parte final del proceso del Mundial 2026.

La nueva etapa del futbol mexicano arranca con cuatro amistosos al tiempo que también se estrena el formato de ‘Fecha FIFA doble’, donde el ‘Káiser’ tiene su primera oportunidad para observar qué futbolistas pueden ganarse un sitio en el proceso rumbo al Mundial de 2030.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de México en la próxima Fecha FIFA?

México juega cuatro partidos amistosos en Estados Unidos durante esta ventana internacional. El equipo de Rafael Márquez se mide ante Colombia el 26 de septiembre en Baltimore y a Perú el 29 de septiembre en Harrison. Después se encuentra con Estados Unidos el 3 de octubre en Glendale, y cierra la gira ante Chile el 6 de octubre en Los Ángeles.

Los encuentros pueden seguirse como tradicionalmente se hace, a través de Canal 5, TUDN y ViX, además de la plataforma de Azteca Deportes. Sin embargo, se suman Claro Sports (con plan premium en YouTube y pago por evento en Claro Video) y la suscripción de Prime Video para transmitir a la Selección Mexicana.

¿Cómo llega la Selección Mexicana a su primera convocatoria con Rafael Márquez?

Esta es la primera concentración de Márquez como DT de la Selección Mexicana, después de haber formado parte del cuerpo técnico de Aguirre durante el ciclo mundialista anterior, donde el Tri alcanzó los octavos de final.

La convocatoria anunciada originalmente contemplaba a 30 jugadores, pero el jugador del América Alan Cervantes causó baja por una molestia muscular, por lo que el grupo quedó finalmente en 29 elementos. Su lugar ya no fue ocupado por otro futbolista: Isaías Violante, que formaba parte de la lista inicial, se incorpora de inmediato con Márquez y no para el segundo juego, como estaba previsto.

Esto se debe a un arreglo por el calendario de la Liga MX. La Jornada 10 del Apertura 2026 se disputa entre el 25 y el 27 de septiembre, por lo que los clubes aportan hasta dos jugadores mientras se desarrolla esa fecha.

De este modo, Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval, todos de Chivas, se incorporan en Nueva Jersey una vez terminado el partido de su equipo ante Querétaro. ‘Tala’ Rangel y ‘Piojo’ Alvarado son baja del Guadalajara para este encuentro, pues ya reportaron con el Tri, así como todos los demás convocados de Liga MX para sus respectivos equipos para encuentros de la décima fecha.

Márquez también afronta sus primeros encuentros sin dos hombres clave: Raúl Jiménez y Julián Quiñones, ambos ausentes por lesión. Edson Álvarez tampoco aparece en la convocatoria, mientras que ‘Memo’ Ochoa quedó fuera después de su retiro.

Entre las novedades destacan los regresos de Hirving ‘Chuky’ Lozano y Germán Berterame, además de la convocatoria sorpresiva de Álex Padilla, quien juega es banca de Unai Simón —portero campeón con España— en LaLiga. También aparecen jóvenes como Gilberto Mora, Armando ‘Hormiga’ González, además de Camberos y Sandoval de Chivas.

Convocatoria completa de la Selección Mexicana para septiembre-octubre de 2026

La primera convocatoria de Rafa Márquez quedó conformada por 29 futbolistas:

Porteros: Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas), Álex Padilla (Athletic de Bilbao, España) y Óscar ‘Gato’ García (León).

Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas), Álex Padilla (Athletic de Bilbao, España) y Óscar ‘Gato’ García (León). Defensas: Johan Vásquez (Genoa, Italia), César Montes (Lokomotiv Moscú, Rusia), Víctor ‘Toro’ Guzmán (Rayados), Israel Reyes (América), Everardo López (Toluca), Jorge Sánchez (Atlas), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo ‘Tiloncito’ Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos) y Diego Campillo (Chivas).

Johan Vásquez (Genoa, Italia), César Montes (Lokomotiv Moscú, Rusia), Víctor ‘Toro’ Guzmán (Rayados), Israel Reyes (América), Everardo López (Toluca), Jorge Sánchez (Atlas), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo ‘Tiloncito’ Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos) y Diego Campillo (Chivas). Mediocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Luis Chávez (Dinamo Moscú, Rusia), Obed Vargas (Atlético de Madrid, España), Jeremy Márquez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (Rayados), Álvaro Fidalgo (Real Betis, España), Denzell García (FC Juárez), Gilberto Mora (Tijuana) y Luis Romo (Chivas).

Erik Lira (Cruz Azul), Luis Chávez (Dinamo Moscú, Rusia), Obed Vargas (Atlético de Madrid, España), Jeremy Márquez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (Rayados), Álvaro Fidalgo (Real Betis, España), Denzell García (FC Juárez), Gilberto Mora (Tijuana) y Luis Romo (Chivas). Delanteros: Roberto ‘Piojo’ Alvarado (Chivas), Hirving ‘Chucky’ Lozano (LA Galaxy, EU), Santiago Giménez (Porto, Portugal), Armando ‘Hormiga’ González (Olympiakos, Grecia), Germán Berterame (Inter Miami, EU), Hugo Camberos (Chivas), Santiago Sandoval (Chivas) e Isaías Violante (América).

Con información de EFE y AP.