Michelle Zepeda es responsable de homicidio culposo tras accidente en Guadalajara

El peritaje de la Fiscalía de Jalisco determinó la responsabilidad de Michelle Zepeda por el accidente ocurrido en Guadalajara. (Redes sociales).

La presentadora del segmento del clima en los noticieros de la televisora N+ Guadalajara, Michelle Zepeda, resultó responsable del percance en el que falleció el motociclista Jostin Santamaría, quien contaba con 19 años de edad.

Así lo determinó el dictamen de causalidad ordenado por la Fiscalia de Jalisco para deslindar responsabilidades por el choque registrado en el cruce de Enrique Díaz de León y Juárez- Vallarta, en Guadalajara Jalisco, verificado durante las primeras horas del pasado jueves.

La presentadora circulaba a alta velocidad en su camioneta marca Kia, de modelo reciente, cuando omitió atender la señal de alto del semáforo en rojo en la confluencia y se impactó contra una motocicleta de bajo cilindraje, tipo Crossfox 220, cuyo conductor cayó, lo que derivó en su muerte.

El percance se registró aproximadamente a las 5:30 horas, cuando la comunicadora se dirigía a su centro de trabajo, ubicado a pocas cuadras del sitio del accidente.

El resultado del peritaje encuadra la responsabilidad de la comunicadora en el delito de homicidio culposo.

Paramédicos de la Cruz Roja la atendieron, en el cruce de Enrique Díaz de León y López Cotilla, una cuadra después del choque, donde ella refirió dolores en el cuello y la cabeza, entre otros malestares, por lo que se requirió su traslado a hospitalización de urgencia.

En el lugar donde fue atendida se le practicaron exámenes toxicológicos y de alcoholemia, que resultaron negativos.

Debido a que cuenta con una póliza de seguro vial vigente, su compañía se encargará del resarcimiento de daños, que se acuerdan con los deudos del joven motociclista.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco informó que, conforme a la normatividad vigente, antes de considerar vinculaciones procesales u otras medidas jurídicas, se deben agotar los mecanismos alternativos de solución de controversias, privilegiando la reparación integral y el acceso a la justicia para las personas afectadas.

Ya se había presentado otro accidente en el mismo cruce

En el mismo cruce se registró un incidente similar el 12 de noviembre de 2007, cuando se provocó la muerte del joven Néstor Alan Rodríguez Licea.

En su momento se registraron manifestaciones de protesta de sus familiares, por la exigencia de justicia ante las autoridades.

El accidente se dio entre los conductores de una camioneta Dodge Ram de color negro y un vehículo Volkswagen Jetta de color gris, ambos de modelo reciente, quienes jugaban carreras a más de 100 kilómetros por hora.

En el cruce con Enrique Díaz de León, impactaron a un automóvil Volkswagen sedán de color blanco, cuyo conductor cruzaba la avenida con el semáforo en verde.

Los choferes involucrados fueron Christian Arias, hijo de un funcionario federal, en la dirección de Comunicación de la Secretaría de Gobernación, quien recién había dejado su cargo en el Gobierno del Estado de Jalisco, y Javier Álvarez del Castillo.

El caso causó indignación social por acusaciones de corrupción, ya que los jóvenes responsables no fueron encarcelados y se denunciaron irregularidades en los peritajes, como el retraso de las pruebas de alcoholemia, entre otras inconsistencias legales.