Le hacen ‘el feo’: Televisoras boicotean inauguración de helipuerto de Trump por veto a CNN

El presidente Donald Trump exhibió el lunes su nueva plataforma de aterrizaje para helicópteros en la Casa Blanca, intentando restar importancia a una disputa relacionada con la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, aun cuando las principales cadenas de televisión decidieron no cubrir el evento en protesta por el veto a CNN en el recinto.

Una ligera llovizna caía sobre el Jardín Sur mientras Trump usaba unas tijeras doradas de gran tamaño para cortar una cinta roja, blanca y azul. Luego estrechó manos con funcionarios y con algunos integrantes de un equipo de construcción que llevaban batas verdes y cascos de seguridad, en un intento por proyectar normalidad.

Sin embargo, si tuvo palabras para marcar la ocasión, fue imposible escucharlas por el ruido del helicóptero que lo esperaba. Normalmente, los equipos de las cadenas de televisión trabajan para captar un audio más claro.

Trump tampoco respondió a las preguntas que los reporteros le gritaban antes de subir al Marine One para dirigirse a Nueva York. En su lugar, escribió en su red social: “Estamos saliendo del césped de la Casa Blanca en el viaje inaugural desde el recién construido y muy hermoso helipuerto”.

Medios demandan a Donald Trump

MS Now, Politico y CNN presentaron demandas después de que Trump anunciara el viernes 18 de septiembre que les prohibía cubrir eventos en la Casa Blanca, en una clara escalada de los esfuerzos de larga data del mandatario —realizados en los tribunales y mediante acciones administrativas— por restringir la cobertura informativa que considera objetable.

CNN normalmente participa en una rotación de cinco cadenas que aporta imágenes compartidas de los eventos diarios en la Casa Blanca. Cuando se impidió que la cadena cumpliera su turno asignado el lunes, ABC, CBS, NBC y Fox News acordaron colectivamente tomar la extraordinaria medida de saltarse la ceremonia de la plataforma de aterrizaje de Trump.

¿A quién quiere impresionar Trump con su helipuerto?

El republicano lleva tiempo jactándose de que la nueva plataforma —con abundante granito que, según presume, tendrá una “vida de un millón de años”, además de una gran insignia con el texto “Sello del Presidente de Estados Unidos”— impresionará al presidente chino Xi Jinping, quien llega el miércoles 23 de septiembre para una visita de Estado.

Se ha concentrado en deslumbrar a Xi, aun cuando califica a los demócratas como comunistas para tratar de ayudar a los republicanos a conservar el control del Congreso en las próximas elecciones de mitad de mandato. Pero su esfuerzo por limitar el acceso de los medios a la Casa Blanca ha eclipsado los proyectos de construcción predilectos de Trump y la visita de Xi.

El hecho de avivar cuestiones constitucionales sobre el acceso de la prensa también opacó el motivo por el que Trump despegaba desde la plataforma: el viaje anual para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comienza el martes.

Más tarde, al hablar con reporteros en Nueva York después de reunirse con el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, Trump intentó nuevamente restar importancia a la falta de cobertura de las cadenas de televisión sobre sus movimientos.

“Es interesante porque dijeron que me iban a boicotear. Pero nunca me boicotean”, aseveró el mandatario. “Creo que estos medios tienen la obligación de ser justos”.