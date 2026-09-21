Asesinato del hijo de Javier Sicilia: Sentencian a secuestradores a 289 años de cárcel

Cuatro de los asesinos del hijo de Javier Sicilia fueron sentenciados 15 años después de los hechos.

Cuatro integrantes de una célula criminal responsable del asesinato del hijo del poeta y activista Javier Sicilia junto con seis de sus amigps en 2011, fueron sentenciados con entre 280 y 289 años de cárcel.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo las sentencias condenatorias a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas.

Alberto Millán, Hugo Enrique Reducido, Daniel Pérez ‘El Dany’ y Alejandro Manuel Nava fueron los sentenciados a pasar el resto de su vida en prisión.

¿Qué sabemos de los sentenciados por el asesinato del hijo de Javier Sicilia?

Los cuatro detenidos formaron parte del Cártel del Pacífico Sur, un brazo armado de los Beltrán Leyva que operaba al sur de Morelos, de acuerdo con el informe de la FGR.

En marzo de 2011, participaron en el secuestro de siete personas al exterior de un bar en Jiutepec, Morelos. Entre ellas se ubicaba el hijo de Javier Sicilia.

Las víctimas estuvieron en una casa de seguridad de la organización criminal, para luego ser asesinadas y que dejaran sus cuerpos dentro de un vehículo en el fraccionamiento de Las Brisas, en Temixco.

Los hombres fueron detenidos después del hecho y se les señaló por el secuestro y asesinato de los jóvenes, y más de 15 años después finalmente se les dictó sentencia.

Alberto Millán y Hugo Enrique Reducido, de acuerdo con el fallo del juez correspondiente, recibirán penas por 289 años de prisión debido a los delitos de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro, delincuencia organizada y posesión de un vehículo robado.

Además, tendrán que cumplir con multas de 2 millones 401 mil 245 pesos y 235 mil pesos respectivamente.

Daniel Pérez se llevó una sentencia de 284 años de prisión y una sanción de 2 millones 395 mil 575 pesos tras ser declarado culpable de los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

Alejandro Manuel Nava tendrá una sentencia de 280 años, y deberá pagar 25 millones 200 mil pesos por el delito de secuestro en agravio de siete personas, entre ellas el hijo del poeta Javier Sicilia.

Con información de Quadratín.