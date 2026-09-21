Amazon Prime sube el costo de su suscripción por primera vez en 10 años: ¿En cuánto queda?

Amazon Prime Video aumentó el precio de sus suscripciones, estos son los nuevos costos. (Foto: Shutterstock/AmazonPrime)

Amazon Prime aumentó el precio de su membresía en México por primera vez en 10 años, desde que el servicio llegó al país en 2016. El ajuste modifica tanto la tarifa mensual como la anual.

Además del servicio de compras por internet, la suscripción incluye acceso a Prime Video, con series, películas y producciones originales de la plataforma sin contratar un servicio adicional de streaming.

Asimismo, Prime Video anunció la transmisión de partidos de la Selección Mexicana, teniendo como mínimo los próximos encuentros amistosos con Estados Unidos, Chile, Colombia y Perú.

Los partidos de la Selección Mexicana llegan a Amazon Prime Video. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Cuánto cuesta la suscripción mensual de Amazon Prime?

La membresía mensual de Amazon Prime en México pasó de 99 a 129 pesos, lo que representa un aumento de 30 pesos al mes, equivalente a aproximadamente 30.3 por ciento.

Con la nueva tarifa, una persona que mantenga la modalidad mensual durante 12 meses terminaría pagando mil 548 pesos en un año, frente a los mil 188 pesos que habría desembolsado con el precio anterior.

Para los usuarios que ya tienen una suscripción, el incremento no necesariamente se verá reflejado de inmediato. Amazon informó que el nuevo precio se aplicará de acuerdo con la fecha de renovación de cada membresía.

¿Cuánto vale la suscripción anual de Amazon Prime?

El precio de la membresía anual de Amazon Prime subió de 899 a 945 pesos, es decir, los usuarios pagarán 46 pesos más al año.

El incremento representa aproximadamente 5.1 por ciento respecto al precio que se mantuvo durante la última década. Para los miembros actuales, el nuevo costo comenzará a aplicarse en las renovaciones correspondientes, por lo que es importante revisar la fecha que aparece en la cuenta de la plataforma de streaming.

Eugenio Derbez protagoniza 'El Juicio', serie disponible en Prime Video. (Foto: Prime Video).

¿Qué beneficios tiene la membresía de Amazon Prime?

Aunque Prime Video es uno de los servicios más conocidos de la membresía, Amazon Prime no se limita al streaming. El paquete incluye diferentes beneficios para quienes compran productos en la plataforma y utilizan sus servicios de entretenimiento.

Entre los principales beneficios se encuentran:

Prime Video: acceso a películas, series, producciones originales y otros contenidos incluidos en la membresía.

acceso a películas, series, producciones originales y otros contenidos incluidos en la membresía. Envíos rápidos y gratuitos: los miembros pueden acceder a envíos sin costo en millones de artículos elegibles, sin mínimo de compra.

los miembros pueden acceder a envíos sin costo en millones de artículos elegibles, sin mínimo de compra. Ofertas exclusivas: acceso anticipado o exclusivo a determinadas promociones y eventos como Prime Day.

acceso anticipado o exclusivo a determinadas promociones y eventos como Prime Day. Amazon Music: acceso a una selección de música y podcasts como parte de los beneficios de Prime.

¿Qué series destacan en Amazon Prime Video?

Uno de los principales atractivos incluidos con la membresía es Prime Video, que cuenta con producciones originales y títulos de diferentes géneros. El catálogo puede cambiar con el tiempo y algunos contenidos requieren renta, compra o suscripciones adicionales.

Entre las producciones que actualmente destacan dentro del catálogo de Prime Video se encuentran: