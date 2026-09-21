Amandititita responde a críticas de Aleks Syntek: ‘Hay lugar para todos los géneros, ¡viva el reguetón mexa!’

Amandititita respondió ante las críticas de Aleks Syntek contra el reguetón (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

La cantante Amandititita celebró la existencia del reguetón mexicano luego de las críticas de Aleks Syntek al género en un polémico concierto gratuito en la alcaldía Benito Juárez, con motivo de los festejos por el Grito de Independencia.

Durante esa presentación, el cantante ‘regañó’ al público y cuestionó a quienes gustan del reguetón, con una referencia al cantante Dani Flow.

“Llevo 20 años teniendo que soportar que estos músicos se mueran de hambre, mientras ustedes están oyendo a puro patán (...) cantar ‘Martillazo’”, expresó. “México es huapango, es bolero, el mariachi, recuerden que no somos reguetón”.

El cantante de ‘Loca’ además hizo burla con acento extranjero: “No somos gángsters de Nueva York, somos mexicanos. Hablen como mexicanos, no como puertorriqueños”, increpó.

Posteriormente, Syntek se disculpó por su actitud, aunque también aseguró que no lo perdonarían y amagó con marcharse del país.

El músico Aleks Syntek aclaró que 'explotó' durante concierto porque había provocadores. (Foto: Cuartoscuro).

¿Qué dijo Amandititita sobre las opiniones de Aleks Syntek?

En una entrevista con el programa Ventaneando, la cantante de ‘La Mataviejitas’ aseguró que, tras las declaraciones del intérprete, es necesario quitarse de prejuicios relacionados con la música urbana y celebró la existencia de un movimiento de reguetón mexicano.

“Creo que hay que curarnos del odio, del rechazo, del clasismo. En esta vida hay lugar para todos los géneros, todos los cuerpos, todos los tamaños y ¡viva el reguetón mexa!”, expresó la cantante.

Amandititita hace énfasis en la importancia de la salud mental

En cuanto a las especulaciones sobre un posible problema de salud mental de Aleks Syntek, la artista urbana acentuó que únicamente un especialista en la materia puede dar un diagnóstico.

“Yo siento que de repente todos ya somos como psiquiatras y todos estamos diagnosticando a la gente por sus decisiones o sus palabras, y no se vale diagnosticar si uno no es un especialista en salud mental”, defendió.

En ese sentido, Amandititita recordó que ella misma ha tenido batallas para atender su propia salud mental.

“Lo que me ha dado poder y luz siempre es gracias a Dios y a la búsqueda genuina de la salud mental. Pero se necesita disciplina, salud mental, sobriedad, enfoque y ser una buena persona”, explicó. “No se puede cimentar algo destruyendo a la gente”, condenó.

Amandititita contestó a las críticas de Aleks Syntek. FOTO: TOMÁS PÉREZ DE LA CRUZ/CUARTOSCURO (Tomás Pérez de la Cruz)

Dani Flow y Paola Rojas también reaccionaron al actuar de Aleks Syntek

Ante la polémica, Dani Flow pidió tomar con seriedad la situación del cantante y evitar las burlas. “Es algo de cuidado”, comentó el cantante, quien consideró que “no se ve que esté bien”.

También pidió “bajarle un poquito y preocuparnos” por el intérprete. “A lo mejor ahorita puede parecer una broma, pero puede terminar muy mal”, advirtió. Para el reguetonero, “no todos están listos para la crítica de internet”.

Paola Rojas —quien fue mencionada por Syntek en un live— respondió de forma contundente y pidió mantener distancia: “Le pido a Aleks Syntek que conmigo no se meta”, expresó la periodista.

Aunque aseguró que siempre lo ha respetado y que le parece “un gran músico”, lamentó lo ocurrido. “Que no traiga de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente como familia”, reclamó luego de que mencionara su divorcio con Zague.