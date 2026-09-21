¿De qué murió Presley Walker Gerber, hijo de Cindy Crawford? Esto investiga la policía

La policía comenzó con las investigaciones sobre la muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford. (Foto: Shutterstock)

Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, murió a los 27 años el pasado 20 de septiembre y las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar la causa del fallecimiento del joven.

De acuerdo con TMZ, la muerte del modelo ocurrió en un centro de rehabilitación en Santa Monica, Estados Unidos luego de que fuera encontrado inconsciente.

¿Qué sabemos de la muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford?

Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, fue encontrado inconsciente la mañana del pasado domingo, por lo que los presentes realizaron una llamada al 911.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Santa Monica, los agentes encontraron al joven sin respuesta. Los servicios de emergencia realizaron maniobras para intentar salvarle la vida, pero Presley fue declarado muerto a las 9:45 a.m.

De acuerdo con TMZ, las autoridades investigan el fallecimiento como una posible sobredosis y, hasta ahora, no hay indicios de que se haya tratado de un crimen. Sin embargo, esto todavía no constituye la causa oficial de muerte. El médico forense del condado de Los Ángeles ya realizó la autopsia, pero el resultado de la causa de muerte del modelo quedó pendiente, por lo que todavía no se ha determinado qué sustancia, en caso de existir, estuvo involucrada.

El fallecimiento ocurrió mientras Presley se encontraba en tratamiento por problemas relacionados con el consumo de sustancias. En los últimos años, el modelo había hablado públicamente sobre sus dificultades con las adicciones y la salud mental. Su familia, a través de un representante, pidió privacidad durante este momento.

Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, murió a los 27 años este 20 de septiembre. (Foto: Shutterstock)

¿Qué es la ibogaína, el psicodélico que tomó el hijo de Cindy Crawford meses antes de morir?

La ibogaína es una sustancia prohibida en Estados Unidos considerada un psicoactivo de origen vegetal que se obtiene de la raíz de Tabernanthe iboga, un arbusto originario de África central.

La sustancia es investigada por su posible utilidad para tratar trastornos relacionados con el consumo de sustancias, particularmente por sus efectos sobre los síntomas de abstinencia y el deseo de consumir determinadas drogas. Sin embargo, su eficacia y seguridad todavía se encuentran bajo investigación, por lo que no puede considerarse una cura comprobada, informó National Geographic.

El interés por sus posibles propiedades contra las adicciones se remonta a 1962, cuando Howard Lotsof, quien entonces consumía heroína, experimentó accidentalmente con ibogaína y posteriormente describió que disminuyó su deseo de consumir la droga y los síntomas de abstinencia.

El consumo de ibogaína puede producir un estado psicodélico intenso que, de acuerdo con revisiones clínicas, puede prolongarse entre 12 y 36 horas. Durante este periodo pueden presentarse experiencias visuales, introspección, náuseas y otros efectos físicos y psicológicos.

La sustancia también tiene riesgos importantes, particularmente a nivel cardiovascular. La evidencia médica documenta alteraciones del intervalo QT y arritmias que, en algunos casos, pueden ser potencialmente mortales, explicó Nature Mental Health.

En marzo de 2026, Presley Gerber viajó a Cancún, México, donde se sometió a un tratamiento con ibogaína. El propio modelo compartió en Instagram un video relacionado con el procedimiento y lo describió como una preparación para una “Ibogaine Flood Dose”, es decir, una dosis alta de la sustancia.

En aquella publicación, Presley reconoció que estaba “absolutamente aterrorizado” antes de someterse al tratamiento y explicó que esperaba que aquella experiencia le ayudara en su proceso de recuperación.

¿Quién fue Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford?

Presley Walker Gerber nació el 2 de julio de 1999 y era el único hijo varón de Cindy Crawford y Rande Gerber, además de hermano mayor de la modelo y actriz Kaia Gerber.

Presley siguió los pasos de su madre y comenzó a modelar durante su adolescencia. Trabajó para firmas como Moschino, Dolce & Gabbana y Calvin Klein, además de participar en campañas publicitarias y proyectos relacionados con la industria También compartió créditos con su madre en una recreación del famoso comercial de Pepsi que Cindy Crawford protagonizó en 1992.

Más allá del modelaje, Gerber habló públicamente durante los últimos años sobre sus problemas de salud mental y consumo de sustancias. En 2023, durante una entrevista en el podcast Studio 22, explicó que había atravesado episodios de depresión y otras dificultades relacionadas con su salud mental.