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Con gorditas de carnitas y pinole: ¿Cuándo es la Feria del Maíz 2026 en los Pinos?

Gorditas de carnitas, pozole, pinole y saberes sobre la milpa forman parte de la Feria del Maíz que se realizará en Los Pinos durante septiembre.

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La Feria del Maíz se celebra en Los Pinos (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura).
Por Redacción

El maíz tiene muchas formas de llegar a la mesa y, en esta ocasión, se convierte en protagonista de una jornada llena de comida, semillas, artesanías y saberes tradicionales. El Complejo Cultural Los Pinos abre sus puertas para la Feria del Maíz 2026.

Entre talleres, charlas y elaboraciones de productores locales, la feria tiene como objetivo exponer el papel de este ingrediente en la agricultura y la cultura. Desde luego, no pueden faltar las degustaciones, desde gorditas de carnitas hasta pinole.

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Foto: Cortesía Secretaría de Cultura

Fecha y horarios: ¿Cuándo es la Feria del Maíz en Los Pinos?

La Feria del Maíz en Los Pinos se realiza durante dos días, con actividades relacionadas con la gastronomía, la agricultura y los saberes tradicionales en el marco del Día del Maíz, que se celebra oficialmente el 29 de septiembre:

  • Fechas: sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 2026.
  • Horario: de 10:00 a 17:00 horas.
  • Sede: Complejo Cultural Los Pinos, CDMX.

La Secretaría de Cultura adelantó que la jornada incluye talleres, conversatorios, actividades de cultura alimentaria y una expoventa de productores locales. La programación también busca acercar al público a la diversidad de razas de maíz y a la importancia de la milpa.

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Foto: Cortesía Secretaría de Cultura

¿Qué actividades habrá en la Feria del Maíz de Los Pinos?

Estas son las actividades programadas para el sábado 26 septiembre:

  • 11:30 horas: Taller de conservación de semillas libres, impartido por el Colectivo Intercambio de Saberes, en el Museo Cencalli.
  • El maíz que somos, en el Museo Cencalli.
  • Maíz nativo en una ciudad en constante expansión, en el Museo Cencalli.
  • El maíz en la alimentación mexicana, en el Museo Cencalli.
  • Usos de los maíces nativos, a cargo de Oswaldo Oliveros Galindo, de la CONABIO, en el Museo Cencalli.
  • El maíz en los saberes tradicionales, prácticas bioculturales que alimentan el cuerpo y el alma, impartida por Magdalena Pérez Palomo, en el Museo Cencalli.

Así queda el calendario para el domingo 27 de septiembre:

  • 11:00 horas: Hojas al vuelo, crea tu palo volador, en el Huerto Urbano.
  • 12:00 horas: La milpa y sus componentes, impartida por Edelmira Linares Mazari, en el Museo Cencalli.
  • Después de la charla, visita a la milpa del Complejo Cultural Los Pinos para conocer el espacio y relacionarlo con los contenidos de la actividad.
  • 15:00 horas: Conectar con el Alma del Maíz, Ceremonia de Reconocimiento a los Maíces Ancestrales de México, a cargo de Alma Cárdenas, en el Huerto Urbano.
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Foto: Cortesía Secretaría de Cultura

Estas son las actividades que se podrán disfrutar en ambos días:

  • Intercambio de semillas abierto al público en el Huerto Urbano, con granos cosechados por personas dedicadas a la agricultura urbana y periurbana, además de plantas comestibles y especies que atraen a polinizadores.
  • Taller de nixtamalización y biodiversidad de maíces nativos, en Las Cocinas de Humo, donde se explicará el proceso y sus beneficios nutricionales, además del contexto biocultural del maíz en México.
  • Oferta de cocina tradicional en Las Cocinas de Humo, con pozole, gorditas de carnitas, tacos placeros de la milpa, barbacoa y quesadillas.
  • Expoventa de productos en Mercado El Solar, con chicha morada, whiskey de maíz, pan de maíz, tortillas, muñecos de maíz, botanas, pinole, bebidas y joyería de teocintle.
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