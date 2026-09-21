Con gorditas de carnitas y pinole: ¿Cuándo es la Feria del Maíz 2026 en los Pinos?

La Feria del Maíz se celebra en Los Pinos (Foto: Cortesía Secretaría de Cultura).

El maíz tiene muchas formas de llegar a la mesa y, en esta ocasión, se convierte en protagonista de una jornada llena de comida, semillas, artesanías y saberes tradicionales. El Complejo Cultural Los Pinos abre sus puertas para la Feria del Maíz 2026.

Entre talleres, charlas y elaboraciones de productores locales, la feria tiene como objetivo exponer el papel de este ingrediente en la agricultura y la cultura. Desde luego, no pueden faltar las degustaciones, desde gorditas de carnitas hasta pinole.

Foto: Cortesía Secretaría de Cultura

Fecha y horarios: ¿Cuándo es la Feria del Maíz en Los Pinos?

La Feria del Maíz en Los Pinos se realiza durante dos días, con actividades relacionadas con la gastronomía, la agricultura y los saberes tradicionales en el marco del Día del Maíz, que se celebra oficialmente el 29 de septiembre:

Fechas: sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 2026.

sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 2026. Horario: de 10:00 a 17:00 horas.

de 10:00 a 17:00 horas. Sede: Complejo Cultural Los Pinos, CDMX.

La Secretaría de Cultura adelantó que la jornada incluye talleres, conversatorios, actividades de cultura alimentaria y una expoventa de productores locales. La programación también busca acercar al público a la diversidad de razas de maíz y a la importancia de la milpa.

Foto: Cortesía Secretaría de Cultura

¿Qué actividades habrá en la Feria del Maíz de Los Pinos?

Estas son las actividades programadas para el sábado 26 septiembre:

11:30 horas: Taller de conservación de semillas libres , impartido por el Colectivo Intercambio de Saberes, en el Museo Cencalli.

, impartido por el Colectivo Intercambio de Saberes, en el Museo Cencalli. El maíz que somos , en el Museo Cencalli.

, en el Museo Cencalli. Maíz nativo en una ciudad en constante expansión , en el Museo Cencalli.

, en el Museo Cencalli. El maíz en la alimentación mexicana , en el Museo Cencalli.

, en el Museo Cencalli. Usos de los maíces nativos , a cargo de Oswaldo Oliveros Galindo, de la CONABIO, en el Museo Cencalli.

, a cargo de Oswaldo Oliveros Galindo, de la CONABIO, en el Museo Cencalli. El maíz en los saberes tradicionales, prácticas bioculturales que alimentan el cuerpo y el alma, impartida por Magdalena Pérez Palomo, en el Museo Cencalli.

Así queda el calendario para el domingo 27 de septiembre:

11:00 horas: Hojas al vuelo, crea tu palo volador , en el Huerto Urbano.

, en el Huerto Urbano. 12:00 horas: La milpa y sus componentes , impartida por Edelmira Linares Mazari, en el Museo Cencalli.

, impartida por Edelmira Linares Mazari, en el Museo Cencalli. Después de la charla, visita a la milpa del Complejo Cultural Los Pinos para conocer el espacio y relacionarlo con los contenidos de la actividad.

15:00 horas: Conectar con el Alma del Maíz, Ceremonia de Reconocimiento a los Maíces Ancestrales de México, a cargo de Alma Cárdenas, en el Huerto Urbano.

Foto: Cortesía Secretaría de Cultura

Estas son las actividades que se podrán disfrutar en ambos días: