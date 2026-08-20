Historias reales de crímenes, basadas en novelas y más: Próximos estrenos de Amazon Prime Video

Estos son los próximos estrenos de series y películas originales de Prime Video. (Foto: Cortesía Prime Video)

Las series y películas basadas en hechos reales cada vez son más frecuentes. Casos que sorprendieron al mundo, personajes que dejaron huella y crímenes son retomados por nuevas producciones.

Prime Video prepara varios estrenos inspirados en sucesos de la vida real. La propuesta reúne series y películas de distintos géneros, con proyectos realizados en diferentes países de América Latina.

Entre los próximos títulos se encuentran la segunda temporada de La Oficina, Catedrales, producción basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, y Valentina, una película que retoma el asesinato de una DJ ocurrido en Colombia.

La mayoría de estas producciones están previstas para estrenarse en algún momento de 2027, aunque algunas ya cuentan con una fecha definida.

Luego del éxito de la primera entrega, se confirmó la segunda temporada de 'La Oficina'. (Foto: Cortesía Prime Video)

¿Cuáles son las películas y series que se van a estrenar en Amazon Prime Video?

No todas las producciones de Amazon Prime Video son realizadas en Estados Unidos, como ocurre con Los anillos de poder o Reacher. La plataforma también cuenta con proyectos desarrollados en distintos países de América Latina, incluido México, que abordan adaptaciones de novelas hispanoamericanas y situaciones de la vida cotidiana.

Los títulos anunciados corresponden a producciones de Prime Video en México, Chile, Colombia, Argentina y Brasil. Aunque fueron realizadas originalmente para estos mercados, todas estarán disponibles en nuestro país.

México

‘La Oficina 2′

En México se anunció la segunda temporada de La Oficina, en la que Jerónimo III regresa con el objetivo de salvar su empresa, Jabones Olimpo. Por el momento, la producción se encuentra en producción.

‘LOL: Temporada 9′

El programa encabezado por Eugenio Derbez tendrá una novena temporada, en la que participarán nuevos concursantes. Como en las entregas anteriores el último en reírse se queda con la victoria.

‘El juego de las llaves: temporada 4′

La polémica serie El juego de las llaves regresará con una cuarta temporada para continuar con las historias de sus personajes y los conflictos derivados de sus relaciones.

Prime Video confirmó la cuarta temporada de 'El juego de las llaves'. (Foto: Cortesía) (Tochiro GALLEGOS)

‘La venta’

La venta es una producción inspirada en la guerrilla ocurrida en Chiapas en 1994, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en armas contra el Gobierno mexicano.

La historia también incluirá la figura de Ernesto ‘Che’ Guevara, quien, de acuerdo con lo señalado sobre el proyecto, visitó el sureste mexicano durante este conflicto armado.

‘Por Catálogo’

Samadhi Zendejas, Yany Prado y Carolina Miranda protagonizan Por Catálogo, serie que sigue a tres mujeres que recurren a la seducción para conseguir lo que desean, mientras muestra cómo la imagen que se proyecta en redes sociales puede estar lejos de la realidad.

“Los usuarios en las plataformas no aceptan verte mal, eso le pasa a los personajes, pero no todo es perfecto como parece ser a través de una pantallita del celular”, declaró Samadhi en conferencia.

Samadhi Zendejas, Yany Prado y Carolina Miranda protagonizan la película 'Por Catálogo'. (Foto: Cortesía Prime Video)

‘Florence Cassez’

Hasta el momento existen pocos detalles sobre la producción que llevará a la pantalla el caso de Florence Cassez, quien fue detenida en México junto a Israel Vallarta luego de ser señalada por secuestro y por supuestamente pertenecer a un grupo delictivo conocido como El Zodiaco.

Por ahora se reveló que el personaje de la comunicadora será interpretado por la cantante y actriz Belinda.

Belinda interpretará a la periodista Florence Cassez, quien fue detenida tras acusaciones de secuestro. (Foto: Cortesía Prime Video)

Colombia

Las producciones de Prime Video en Colombia incluyen la temporada 3 de Betty, la fea: La historia continúa, además de otros proyectos que abordan acontecimientos relacionados con crímenes que conmocionaron al país.

‘Valentina’

Valentina es una película basada en un asesinato, el de Valentina Trespalacios, DJ colombiana que murió en enero de 2022 y cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un contenedor de basura.

Actualmente, está detenido John Poulos, un ciudadano estadounidense, expareja de la joven y principal sospechoso del feminicidio.

'Valentina' es una película basada en un crimen real ocurrido en Colombia. (Foto: Cortesía Prime Video) (Juan Felipe Rubio B)

‘Apolos’

La cinta Apolos muestra la vida dentro de un club de strippers masculinos. Javier, el personaje principal, sufre un accidente que lo obliga a dejar su trabajo y comenzar a cuestionarse qué hacer con su vida fuera del escenario.

“Ahora, Javier, tiene que descubrir quién es, porque abajo del escenario no tiene idea. Es una historia sí un poco intensa, pero que busca mostrar el corazón y la esencia de las personas”, contó Rodolfo Salas, protagonista de Apolos.

Chile

‘Catedrales’

Catedrales es una de las pocas producciones de Prime Video que ya cuenta con fecha de estreno: llega el 16 de septiembre de 2026 y está basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro.

El libro narra el asesinato de Ana, una adolescente de 17 años que es encontrada descuartizada en un terreno baldío. La serie conservará la estructura de la obra literaria, por lo que la historia se desarrolla a través de diferentes décadas y desde la perspectiva de distintos personajes.

‘Rojo corazón’

Rojo corazón es una serie con elementos similares a producciones juveniles como Élite. La historia sigue a Lorenza, quien pierde de un momento a otro todo lo que tenía y debe encontrar la manera de reconstruir su vida.

“Retrata la adolescencia, la cultura de la cancelación, búsqueda del deseo y la identidad, así como los temas en redes sociales, intenta que los jóvenes se vean reflejados”, declaró Octavia Bernasconi, protagonista.

Brasil

‘Tremembé: temporada 2′

La segunda temporada de Tremembé continúa con una historia que combina drama y algunos elementos de comedia para mostrar lo que ocurre dentro de las prisiones de Brasil.

Aunque cuenta con ciertas libertades dramáticas, la producción busca retratar aspectos del sistema penitenciario brasileño.

“Es un género poco explorado sobre los condenados que cometieron crímenes graves y hasta del problema de las leyes. Damos información social en un proyecto de entretenimiento”, contó Marina Ruy Barbosa, protagonista.

‘Quem matou PC Farias’

Quem matou PC Farias es una producción basada en un crimen real, el asesinato del tesorero durante el mandato del presidente brasileño Fernando Collor, ocurrido a principios de la década de 1990.

Por el momento, no se han revelado mayores detalles sobre la serie.

'Tremembé' es una serie que cuenta cómo es el sistema penitenciario de Brasil a través de una drama con tintes de comedia. (Foto: Cortesía Prime Video) (Kelly Fuzaro/Prime)

Argentina

‘Las malas’

Las malas es una película inspirada en la novela homónima de Camila Sosa Villada. La trama sigue a un grupo de trabajadoras sexuales trans que enfrentan la marginación y la discriminación de la sociedad, estará disponible a finales de 2026.

‘Menem: temporada 2′

La serie Menem aborda de manera dramática y con elementos de humor algunos de los episodios más polémicos del mandato de Carlos Menem, expresidente y abogado argentino que llegó a conducir un Ferrari por las calles de Buenos Aires pese a no contar con autorización para hacerlo.

La serie 'Menen' se basa en la historia real del político Carlos Menen, polémica expresidente de Argentina. (Foto: Cortesía Prime Video)

“Es una comedia ambientada en los 90 que utiliza el humor como herramienta para hablar de temas trágicos y densos, en esta ocasión vemos a Menem presentarse para obtener su segundo mandato”, relató Juan Minujín, protagonista de la producción.