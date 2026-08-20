Ni Spider-Man, ni la Odisea: Así es ‘Niu Lai’ la película que rompe la taquilla en China por ser ‘muy mala’

Niu Lai llegó a los cines de China el pasado 5 de agosto prácticamente sin promoción y, durante sus primeros días, pasó inadvertida. En sus primeros 10 días recaudó apenas mil 100 dólares y registró poco más de 300 espectadores. [Fotografía. ChatGPT, Dalian Jingyuan Culture Film and Television Media]

Una película que parecía destinada al fracaso por su bajo presupuesto, realizada con inteligencia artificial, con una animación rudimentaria, escenas pixeladas y un guion para el olvido, se ha convertido en uno de los mayores éxitos taquilleros. La cinta Niu Lai consiguió algo inesperado: que las burlas en internet la llevaran a recaudar más de 4 millones de dólares en taquilla en China.

En tan solo unos días, Niu Lai escaló posiciones en la clasificación diaria de taquilla en China hasta colocarse inmediatamente detrás de Spider-Man: Brand New Day, superproducción de Marvel cuyo presupuesto ronda los 225 millones de dólares.

La curiosidad del público cambió el destino de esta peculiar cinta, que durante su primera semana apenas superó los mil dólares en taquilla. Los memes, videos y comentarios sobre su peculiar calidad técnica despertaron el interés por verla en cines.

¿Quiénes hicieron ‘Niu Lai’ y cuánto costó la película?

Detrás de este éxito inesperado se encuentra un proyecto muy distinto a las grandes producciones cinematográficas. La película fue creada por el animador aficionado Xin Yumeng junto a su madre, Sun Lifang, quienes realizaron una producción casera con un presupuesto de alrededor de 200 dólares, de acuerdo con medios especializados.

Ambos trabajaron durante aproximadamente cinco años en Niu Lai y asumieron diferentes labores como guionistas, actores de doblaje y parte del equipo principal de producción.

La cinta fue producida por Dalian Jingyuan Culture Film and Television Media, una compañía que, según el medio Euronews, anteriormente se dedicaba al diseño y la decoración de interiores.

El resultado fue una película que llamó la atención por su baja calidad técnica: animales y escenarios pixelados, movimientos rígidos, secuencias de acción torpes y un doblaje deficiente.

¿Por qué ‘Niu Lai’ se volvió viral pese a las críticas?

Niu Lai llegó a los cines de China el pasado 5 de agosto prácticamente sin promoción y, durante sus primeros días, pasó inadvertida. En sus primeros 10 días recaudó apenas mil 100 dólares y registró poco más de 300 espectadores, de acuerdo con reportes basados en datos de Maoyan Professional Edition.

Sin embargo, el panorama cambió cuando las imágenes de su animación comenzaron a circular en redes sociales.

Las críticas por sus modelos 3D rudimentarios, movimientos rígidos, errores visuales y su peculiar narrativa despertaron la curiosidad de usuarios que comenzaron a comprar boletos para comprobar si la película era “tan mala”.

¿Cómo ha sido el éxito en taquilla en China de la película ‘Niu Lai’?

El efecto de las redes sociales transformó por completo su desempeño comercial. Para el 20 de agosto, de acuerdo con agencias especializadas, Niu Lai ya acumulaba el equivalente a más de 4.3 millones de dólares en taquilla.

El ascenso permitió que la cinta apareciera inmediatamente detrás de Spider-Man: Brand New Day en la clasificación diaria de la taquilla china. De acuerdo con Euronews, también destacó que la película animada china llegó a competir en cartelera con La Odisea, de Christopher Nolan, estrenada en ese país el pasado 14 de agosto.

Su popularidad trascendió las salas y pronto comenzaron a comercializarse juguetes, robots con máscaras inspiradas en Niu Lai, además de la difusión masiva de memes y cosplay, lo que mostró cómo una producción inicialmente ignorada se convirtió en un fenómeno cultural.

El fenómeno llegó a tal punto que algunos espectadores comenzaron a valorar su carácter artesanal como una alternativa a contenidos realizados con inteligencia artificial o a producciones de estudio demasiado pulidas.

A dos semanas de su estreno en China, Niu Lai se colocó entre las películas chinas de animación de mayor recaudación de 2026. La película se ubica en el quinto puesto, por encima de GG Bond Movie: Racing Hero, que recaudó 4.15 millones de dólares.

¿De qué trata ‘Niu Lai’, la película viral de China?

La historia de Niu Lai trata sobre un ternero recién nacido, débil y exhausto, que tiene dificultades incluso para mantenerse de pie. Acompañado por su madre y un cachorro de leopardo, el pequeño emprende un recorrido en el que debe enfrentarse a diferentes peligros.

La trama sigue a la manada durante su viaje en busca de pastos más verdes, mientras el protagonista crece y descubre el significado de la amistad, el valor, el amor, el sacrificio y la pérdida.

La película también introduce un elemento de incertidumbre en su historia, pues no queda completamente claro si los acontecimientos que vive Niu Lai son reales o forman parte de un sueño.