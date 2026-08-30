Nicolás Maduro reaparece ‘sonriente’: Publican fotos desde cárcel de NY como ‘regalo de amor y esperanza’

Supuestas fotografías de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela sustraído por EU, fueron publicadas en sus redes sociales como un pequeño “regalo de amor y esperanza”, días después de que los Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos anunciaran un acuerdo que da a Washington el control de más del 20 por ciento de las reservas de petróleo venezolano.

“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, reza el mensaje que acompaña las imágenes, que tienen fecha del 25 de junio pasado, en las que se ve a Maduro con un pantalón y sudadera gris.

Las fotografías, publicadas en las cuentas de Maduro en distintas redes sociales, fueron compartidas por otros integrantes del chavismo y hasta por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Igualmente su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra , difundió las imágenes en su cuenta de Instagram.

En el mensaje, presuntamente enviado por el depuesto presidente, se invita a los militantes a disfrutar de este “pequeño regalo con alegría y esperanza”.

“Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios”, añade la publicación, en alusión a Cilia Flores, la esposa de Maduro y quien fue capturada por Estados Unidos junto al ahora depuesto mandatario durante una operación militar en Caracas, el pasado 3 de enero.

EU y Venezuela dejan a Maduro en el pasado y retoman relaciones diplomáticas

Estados Unidos y Venezuela retomaron sus relaciones diplomáticas, rotas durante siete años, luego de la captura de Maduro , quien enfrenta un juicio en Nueva York por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

El sábado, la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, informó que el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años con un objetivo de producción superior a 1.5 millones de barriles de petróleo diarios .

Además, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, por su esfuerzo para lograr este acuerdo por el petróleo de Venezuela.

Ese mismo sábado, un grupo de chavistas protestó en el centro de Caracas para rechazar la presencia de Estados Unidos en Venezuela y exigir la liberación de Maduro y Flores.