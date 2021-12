¿Beso de Judas? AMLO cuenta cuando rechazó un beso de Javier Sicilia

EL presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante una campaña presidencial le negó un beso al activista Javier Sicilia y que siempre desconfió de él.

El mandatario arremetió en contra de Javier Sicilia durante la conferencia matutina de este miércoles y dijo que el poeta “se pasó” al compararlo con Hitler por el mitin que realizó en el Zócalo capitalino el pasado 1 de diciembre, con motivo de su tercer informe de Gobierno.

“Recuerdo que hubo un encuentro en Chapultepec y a todos besaba, como una muestra de hermandad. Yo desde entonces lo sentí falso. Él me quiso besar y le dije que no. A mí no me besó”, aseguró el presidente.

“(Sicilia) besó a todos. Besó a Josefina (Vázquez Mota) a Peña (Nieto) y no me equivoqué”, agregó el presidente.

Javier Sicilia criticó duramente el evento de AMLO en el Zócalo de la Ciudad de México mediante una columna publicada en el semanario Proceso.

“Guardando sus debidas proporciones, lo que vimos durante el tercer informe de gobierno de AMLO es una lógica semejante a la de Hitler. A semejanza del Führer, AMLO ha construido y sostenido su poder con la masa. Conoce sus mecanismos, sus deseos, los símbolos que la concitan y la reproducen...”, escribió el activista.

De acuerdo con Sicilia, AMLO carece del ingenio de Hitler pero aseguró que “tiene su psicología y hay que temerla”.

“Exacerbará la violencia y la injusticia en México; las llevará a grados mucho más terribles de los que hoy vivimos”, aseguró.

Otrora, López Obrador solía tener una buena relación con Javier Sicilia. De hecho, cuando el hoy mandatario aún era candidato presidencial, afirmó que quería ver a Sicilia como titular de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas.