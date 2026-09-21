El último trago... apócrifo: Decomisan 531 botellas de tequila adulterado en Guanajuato

La Fiscalía de Guanajuato dio a conocer el decomiso de 531 botellas de tequila adulterado.

El tequila asegurado corresponde a distintas marcas y presentaciones, entre ellas Cristalino Añejo, Centenario Añejo, Maestro Dobel Diamante, Don Julio 70 Cristalino y Don Julio Añejo.

La autoridad aseguró que este golpe a la venta de alcohol adulterado deriva de las investigaciones que se iniciaron luego de que en junio pasado se registró una tragedia en una fiesta de XV años en la comunidad Puerto de Valle, en el municipio de Salamanca, donde se sirvió tequila adulterado que dejó al menos cinco personas muertas y decenas de intoxicados.

¿Cómo fue el decomiso del tequila adulterado en Guanajuato?

La autoridad informó este lunes que tras la investigación conjunta entre la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y el Consejo Regulador del Tequila (CRT), a partir de esa tragedia ocurrida en una fiesta de XV años, agentes de investigación ejecutaron un cateo en la ciudad de León.

La diligencia se realizó en un inmueble de la colonia Paseos del Miravalle, donde fueron localizadas bebidas de distintas marcas. Al tratarse de hechos del orden federal, los indicios y las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante la intervención fueron localizadas y aseguradas 531 botellas de bebidas alcohólicas adulteradas o apócrifas, correspondientes a distintas marcas y presentaciones.

Entre las bebidas aseguradas se encuentran 102 botellas de 1800 Cristalino Añejo, distribuidas en 17 cajas; 216 botellas de Centenario Añejo, contenidas en 18 cajas; y 192 botellas de Maestro Dobel Diamante, distribuidas en 16 cajas.

También fueron aseguradas 13 botellas de Don Julio 70 Cristalino, cinco botellas de Don Julio Añejo, dos botellas de Siete Leguas y una botella de Buchanan’s.

Los productos quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial como parte de los indicios relacionados con las investigaciones.

La Fiscalía de Guanajuato dijo que con este aseguramiento, da seguimiento a las denuncias recibidas y actúa ante hechos que pueden representar un riesgo para la población, poniendo a disposición de la autoridad competente los indicios obtenidos durante las investigaciones.

¿Cómo se intoxicaron por alcohol adulterado en al fiesta de XV años?

La noche del sábado 6 de junio de 2026 se celebró una fiesta de XV años en la comunidad Puerto de Valle, en el municipio de Salamanca, a la que asistieron más de 400 personas.

En las primeras horas del domingo 7 de junio, varios de los asistentes a esa fiesta, fueron ingresados al hospital con síntomas graves de intoxicación tras haber ingerido tequila adulterado que se sirvió durante el banquete.

La propia quinceañera también resultó intoxicada.

Horas después de su ingreso al hospital de Salamanca, se reportó el fallecimiento de cinco personas, entre ellas el papá de la quinceañera y uno de sus tíos.

Según las declaraciones de los afectados, en la fiesta de los XV años se había servido tequila, de la etiqueta Centenario, que habría sido adquirido a precio de oferta en un negocio del municipio de León.