José Alfredo Jiménez quiso ser portero y compitió con ‘La Tota’: ‘Siempre fue muy apasionado’

Es bien sabido que José Alfredo Jiménez componía ‘al aire’, sin conocimientos musicales; pero no todos saben que también volaba para atrapar balones: se formó como portero junto a su amigo Antonio ‘La Tota’ Carbajal e incluso entrenó con un equipo profesional.

Al final, el intérprete de ‘Si nos dejan’ encontró su camino a la inmortalidad en la música, pero su gran afición por el futbol continuó toda su vida.

Su hija Paloma Jiménez recordó con cariño esa faceta de su padre en el evento ‘Homenaje al Rey’, donde además habló sobre su legado musical, su vida familiar y otros recuerdos en el mismo lugar en el que solía presentarse: el Jorongo Bar.

Así fue la pasión de José Alfredo Jiménez por el futbol

De acuerdo con Paloma, José Alfredo Jiménez estaba fuera de casa durante largas temporadas, pero cuando regresaba las jornadas familiares eran intensas.

“Nos llevaba a la Villa a dar gracias, luego, si había futbol, ir a verlo porque siempre fue muy apasionado de este deporte. Después había que ir a comer, a la casa de alguno de los compositores o de algún otro amigo. Pero tenía un acercamiento con nosotros (sus hijos) que nos daba un lugar a cada uno”, rememoró.

“En aquella época, íbamos al Ciudad de los Deportes, no existía el Estadio Azteca”, recordó. Tras la construcción del ‘Coloso de Santa Úrsula’ hacia los Juegos Olímpicos de 1968, José Alfredo se volvió un asistente recurrente en la cancha que se volvería tres veces mundialista.

No solo estuvo en el Azteca como aficionado, sino que Noches Tapatías —un famoso programa de música regional en radio y televisión que estuvo al aire por casi 30 años— grabó con ‘El Rey’ en el ‘Coloso de Santa Úrsula’, junto con personalidades de la época como Lucha Villa, el Mariachi Vargas o La Prieta Linda. “Yo recuerdo haber ido a dos de las filmaciones”, presumió Paloma.

La hija de José Alfredo Jiménez aclaró que, distinto a algunas versiones que circulan, estas grabaciones no se realizaron en el marco de la inauguración del Azteca, sino para los Juegos Olímpicos: “Lo tenemos bien documentado porque está la escultura monumental de (Alexander) Calder y ahí están cantando Lucha y mi papá y eso fue para el 68”.

Paloma es una de los seis hijos que tuvo José Alfredo Jiménez (Foto: Cuartoscuro). (Estrella Josento)

Su afición era tal que, para el Mundial de México 1970 —la primera Copa de la FIFA que se transmitía a color— ‘El Rey’ decidió estrenar: “Se vino el Mundial del 70 y quiso comprar una televisión grande a color porque no iba a ir a los partidos, a veces tenía que estar viajando, pero ya tenía todo muy organizado para verlos en la casa”.

Así fueron los inicios de José Alfredo Jiménez en el futbol y su amistad con ‘La Tota’ Carbajal

Durante su infancia en la colonia Santa María la Ribera de la Ciudad de México, José Alfredo se volvió amigo de ‘La Tota’ Carbajal, quien años más tarde representaría a México en cinco Mundiales. Ambos se formaron como porteros y jugaron en un equipo amateur llamado Oviedo. Después buscaron oportunidades en equipos profesionales.

Tras probarse ambos en el Club España, solo ‘La Tota’ se quedó y debutó como profesional. Pero ‘El Rey’ no se rindió y se hizo de un espacio en el extinto Club Marte en primera división, aunque no jugó profesionalmente de acuerdo con Fox Sports México. Eventualmente se dedicó de lleno a la música.

“Él era portero y le encantaba la música, estábamos según él disputándonos el puesto, hasta que de plano me dijo: ‘Tú sí eres un portero y vas a triunfar’, y le dije: ‘Tú también, pero tú vas a ser el mejor compositor de música aquí en México’”, recordó Carbajal a TUDN en 2020.

Oriundo de Dolores Hidalgo, José Alfredo es recordado como un guanajuatense de corazón. La canción ‘Caminos de Guanajuato’ dejó inmortalizada la frase “allí en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada”.

Paloma Jiménez recordó que José Alfredo, “siempre apoyó al equipo de León”, aunque reveló que “también fue muy aficionado a las Chivas”. Curiosamente, ‘La Tota’ hizo la mayor parte de su carrera en ‘La Fiera’.

Antonio Carbajal fue amigo de José Alfredo Jiménez antes de volverse grandes figuras (Foto: Cuartoscuro). (Germán Romero)

No solo el futbol: José Alfredo Jiménez también se inspiraba en el boxeo

La hija de José Alfredo aprovechó para hablar sobre el proceso creativo de su padre. Confirmó que su padre no tenía conocimientos musicales sino que solo tarareaba las melodías que se le ocurrían.

También compartió que, para ‘El Rey’, lo más importante de sus letras era que la primera frase de sus canciones fueran lo suficientemente potentes como para atraer la atención del público inmediatamente.

Para ejemplificarlo, contó que la frase “acaba de una vez de un solo golpe” estaba pensada al principio para ser una canción inspirada en un boxeador; sin embargo, terminó completamente fuera del contexto inicial y se convirtió en la mítica primera línea de la canción de desamor ‘Amarga Navidad’.